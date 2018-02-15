Ngọc Trinh tiết lộ sự thật bất ngờ về chuyện tình cảm sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều

Trong bài viết mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh diện trang phục năng động, makeup đơn giản và nở nụ cười rạng rỡ để chào đón năm mới 2018 và lễ Tình nhân. Cùng với đó, chân dài này còn kèm theo dòng trạng thái nói về tình yêu đôi lứa.

Ngọc Trinh viết: “Trinh chúc cho cả nhà ai có cặp có đôi sẽ hạnh phúc với một nửa còn lại của mình trong ngày lễ Valentine này. Ai còn cô đơn thì có những ngày cuối năm thật trọn vẹn bên cạnh gia đình và bạn bè của mình nhé”.