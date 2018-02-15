Ngọc Trinh tiết lộ sự thật bất ngờ về chuyện tình cảm sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều

Sau ồn ào chia tay tỷ phú Hoàng Kiều, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi tiết lộ chuyện tình cảm hiện tại của mình.
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Trong bài viết mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh diện trang phục năng động, makeup đơn giản và nở nụ cười rạng rỡ để chào đón năm mới 2018 và lễ Tình nhân. Cùng với đó, chân dài này còn kèm theo dòng trạng thái nói về tình yêu đôi lứa.
Ngọc Trinh viết: “Trinh chúc cho cả nhà ai có cặp có đôi sẽ hạnh phúc với một nửa còn lại của mình trong ngày lễ Valentine này. Ai còn cô đơn thì có những ngày cuối năm thật trọn vẹn bên cạnh gia đình và bạn bè của mình nhé”.
Dòng trạng thái của Ngọc Trinh nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những lời chúc gửi đến “Nữ hoàng nội y”, một số fan cũng thắc mắc về chuyện tình cảm của thần tượng sau khi chia tay bạn trai đại gia Hoàng Kiều. Khi được fan hỏi về chuyện cá nhân, “gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp không ngần ngại tiết lộ: “Trinh vẫn cô đơn trong cuộc vui nhiều người, ha ha".
Qua câu đáp ngắn gọn này, người đẹp ngầm ám chỉ cô vẫn đang FA trong mùa Valentine này. Một số Facebooker hóm hỉnh gửi lời chúc, hi vọng chân dài Trà Vinh sớm tìm được ý trung nhân cho mình.