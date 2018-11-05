Ngọc Trinh tiết lộ 'bí mật động trời' của tân Hoa hậu Phương Khánh khi chưa nổi tiếng

Nhiều người bất ngờ khi Ngọc Trinh tiết lộ từng quen biết Hoa hậu Phương Khánh trong một lần người đẹp đến spa tắm trắng.
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Tối 3/11, đại diện Việt Nam Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký và đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 được tổ chức tại Philippines. Đây là một trong 6 cuộc thi lớn nhất hành tinh và cũng là lần đầu tiên Việt Nam được xướng tên tại đấu trường này.
Thành tích đáng nể của người đẹp Bến Tre trở thành niềm tự hào của cả dân tộc. Khắp nơi trên các diễn đàn đều dành tặng tân Hoa hậu những lời khen có cánh về nhan sắc, vóc dáng và đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh trôi chảy của cô. Tuy nhiên, sau khi đăng quang Phương Khánh cũng vướng không ít ồn ào vì ảnh quá khứ có phần khác xa hiện tại. Không ít người cho rằng người đẹp đã tân trang nhan sắc để có gương mặt hoàn hảo trước khi dự thi Hoa hậu Trái đất.
Mới đây, Ngọc Trinh cũng đã chia sẻ một thông tin rằng Phương Khánh từng đến spa của mình tắm trắng vào năm 17 tuổi. Cả hai cũng có vài lần chụp ảnh chung nhưng không quá thân thiết.
“Em ấy có qua spa tắm trắng, mua đồ ở shop nên hai chị em quen biết nhau. Trong một lần tình cờ gặp anh Vũ Khắc Tiệp, anh ấy thấy cô bé xinh nên có rủ hai chị em chụp chung một bộ hình. Chúng tôi quen biết vậy thôi chứ không đến mức quá thân thiết", Ngọc Trinh tâm sự.
Dù vậy, nếu ai theo dõi cuộc thi từ đầu hẳn sẽ yêu mến Phương Khánh bởi sự tự tin, bản lĩnh cùng khả năng thuyết trình đầy cuốn hút của mỹ nhân này. Được biết, hiện tại tân Hoa hậu Trái đất đang học chuyên ngành marketing tại Singapore với điểm trung bình trên 8. Người đẹp cũng từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018. Tất cả những lý do trên đủ để thấy Phương Khánh xứng đáng bước lên bục vinh quang mà trước nay chưa có đại diện Việt Nam nào làm được.