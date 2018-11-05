Ngọc Trinh tiết lộ 'bí mật động trời' của tân Hoa hậu Phương Khánh khi chưa nổi tiếng

Tối 3/11, đại diện Việt Nam Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký và đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 được tổ chức tại Philippines. Đây là một trong 6 cuộc thi lớn nhất hành tinh và cũng là lần đầu tiên Việt Nam được xướng tên tại đấu trường này.

Thành tích đáng nể của người đẹp Bến Tre trở thành niềm tự hào của cả dân tộc. Khắp nơi trên các diễn đàn đều dành tặng tân Hoa hậu những lời khen có cánh về nhan sắc, vóc dáng và đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh trôi chảy của cô. Tuy nhiên, sau khi đăng quang Phương Khánh cũng vướng không ít ồn ào vì ảnh quá khứ có phần khác xa hiện tại. Không ít người cho rằng người đẹp đã tân trang nhan sắc để có gương mặt hoàn hảo trước khi dự thi Hoa hậu Trái đất.