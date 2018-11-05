Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’

Tối 3/11, người đẹp Việt Nam - Nguyễn Phương Khánh đã trở thành chủ nhân mới của chiếc vương miện tại chung kết Hoa hậu Trái đất 2018 . Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về khả năng ứng xử thông minh và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy.

Nguyễn Phương Khánh xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Trái đất 2018 - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang, những hình ảnh đời thường của Tân Hoa hậu nhanh chóng được dân mạng tìm kiếm. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi phát hiện Phương Khánh chính là cô em gái kết nghĩa năm nào của Ngọc Trinh.

Năm 2013, Phương Khánh xuất hiện trước công chúng với cái tên Ngọc My và được Ngọc Trinh giới thiệu là em gái kết nghĩa của mình. Tuy nhiên, thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Ngọc My sở hữu nhan sắc khá bình thường, không quá nổi bật.