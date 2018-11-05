Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’

Hậu trường 05/11/2018 10:15

Sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, những hình ảnh thuở ngày xưa ấy của Phương Khánh đã được cộng đồng mạng “đào mộ”. Khán giả vô cùng bất ngờ khi biết cô chính là em gái kết nghĩa năm nào của Ngọc Trinh.

Tối 3/11, người đẹp Việt Nam - Nguyễn Phương Khánh đã trở thành chủ nhân mới của chiếc vương miện tại chung kết Hoa hậu Trái đất 2018. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về khả năng ứng xử thông minh và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy.

Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 1

Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 2
Nguyễn Phương Khánh xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Trái đất 2018 - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang, những hình ảnh đời thường của Tân Hoa hậu nhanh chóng được dân mạng tìm kiếm. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi phát hiện Phương Khánh chính là cô em gái kết nghĩa năm nào của Ngọc Trinh.

Năm 2013, Phương Khánh xuất hiện trước công chúng với cái tên Ngọc My và được Ngọc Trinh giới thiệu là em gái kết nghĩa của mình. Tuy nhiên, thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Ngọc My sở hữu nhan sắc khá bình thường, không quá nổi bật.

Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 3
Phương Khánh từng xuất hiện thân thiết bên Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Ngọc My từng được "trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp nâng đỡ và dự đoán sẽ là một trong những người đẹp sáng giá nhất nhà Venus. Tuy nhiên sau này, không ai còn nhớ đến cái tên Ngọc My nữa. Đến tháng 4/2018, người đẹp này trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 và mới đây nhất đăng quang Hoa hậu Trái đất.

Cùng ngắm lại loạt ảnh của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh khi mới gia nhập làng giải trí: 

Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 4Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 5Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 6Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 7Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 8

Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’ - Ảnh 9
Những ngày đầu bước chân vào showbiz, Phương Khánh sở hữu nhan sắc khá bình thường - Ảnh: Internet
BGK bật mí lý do bất ngờ giúp Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất

BGK bật mí lý do bất ngờ giúp Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất

Không làm người hâm mộ nước nhà thất vọng, Nguyễn Phương Khánh đã đưa nhan sắc Việt lên một tầm cao mới khi xuất sắc giành chiếc vương miện Hoa hậu Trái đất 2018 cao quý.

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