Tiết lộ thân thế bất ngờ của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, mối quan hệ với Ngọc Trinh ‘không phải dạng vừa’

Sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, những hình ảnh thuở ngày xưa ấy của Phương Khánh đã được cộng đồng mạng “đào mộ”. Khán giả vô cùng bất ngờ khi biết cô chính là em gái kết nghĩa năm nào của Ngọc Trinh.
- Hình ảnh xinh đẹp và chia sẻ đầu tiên của Nguyễn Phương Khánh khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018
- Nhan sắc nóng bỏng của tân Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh
Tối 3/11, người đẹp Việt Nam - Nguyễn Phương Khánh đã trở thành chủ nhân mới của chiếc vương miện tại chung kết Hoa hậu Trái đất 2018. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về khả năng ứng xử thông minh và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy.
Sau khi đăng quang, những hình ảnh đời thường của Tân Hoa hậu nhanh chóng được dân mạng tìm kiếm. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi phát hiện Phương Khánh chính là cô em gái kết nghĩa năm nào của Ngọc Trinh.
Năm 2013, Phương Khánh xuất hiện trước công chúng với cái tên Ngọc My và được Ngọc Trinh giới thiệu là em gái kết nghĩa của mình. Tuy nhiên, thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Ngọc My sở hữu nhan sắc khá bình thường, không quá nổi bật.
Ngọc My từng được "trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp nâng đỡ và dự đoán sẽ là một trong những người đẹp sáng giá nhất nhà Venus. Tuy nhiên sau này, không ai còn nhớ đến cái tên Ngọc My nữa. Đến tháng 4/2018, người đẹp này trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 và mới đây nhất đăng quang Hoa hậu Trái đất.
Cùng ngắm lại loạt ảnh của Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh khi mới gia nhập làng giải trí: