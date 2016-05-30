Ngọc Trinh mặc váy "khêu gợi" gây “náo loạn” Bắc Ninh

Hậu trường 30/05/2016 17:44

Sáng 28/5/2016, Ngọc Trinh bất ngờ xuất hiện tại thành phố Bắc Ninh để tham dự sự kiện khai trương 1 spa khá nổi tiếng.

Sự xuất hiện của Ngọc Trinh khiến người dân ở khu vực này vô cùng thích thú và ngạc nhiên. Người đẹp xuất hiện trong trang phục giản dị: Sơ mi trắng, quần jean nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, gợi cảm.

Cô vui vẻ tiết lộ, sau khi đáp máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, Ngọc Trinh xuống thẳng Bắc Ninh để tham dự sự kiện này. Cô nhanh chóng make up và thay trang phục mới để dự lễ khai trương. Ngọc Trinh lựa chọn 1 chiếc đầm ôm sát màu hồng phấn với đường cut-out khá gợi cảm. Chiếc đầm ngắn giúp cô khoe được đôi chân dài và làn da trắng sứ khiến nhiều người phải ghen tị.

Cùng tham dự sự kiện này còn có Á hậu Tú Anh và nữ diễn viên Phanh Lee. Sự hội ngộ bất ngờ khiến cả 3 đều ngạc nhiên và thích thú. 3 người đẹp tranh thủ tạo dáng selfie cùng nhau và trò chuyện khá rôm rả.

Sự xuất hiện của Ngọc Trinh gây được sự chú ý của rất nhiều người. Cô vui vẻ cười tươi để chào mọi người
Tuy diện trang phục khá giản dị, Ngọc Trinh vẫn toát lên vẻ thanh lịch, gợi cảm. Được biết, ngay khi đáp xuống sân bay Nội Bài, Ngọc Trinh lập tức xuống Bắc Ninh.
Á hậu Tú Anh cũng tham dự sự kiện này. Cô tới từ rất sớm và tranh thủ chuẩn bị trước giờ diễn ra lễ khai trương.
Tú Anh và diễn viên Phanh Lee tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng mọi người. Trong khi Tú Anh nữ tính với chiếc đầm ôm màu hồng phấn thì Phanh Lee lại trẻ trung, nhí nhảnh trong set đồ đen - trắng.
Ngọc Trinh cũng lựa chọn 1 chiếc đầm ôm màu hồng phấn để tham dự lễ khai trương.
Vì tới sát giờ làm lễ nên Ngọc Trinh khá vội vã trong việc thay trang phục và make up.
Chiếc váy của Ngọc Trinh có thiết kế khá lạ mắt. Những đường cắt táo bạo ở chân ngực giúp Ngọc Trinh khoe trọn đường cong hút mắt.
Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Ngọc Trinh đã hoàn thành việc chuẩn bị. Cô rạng rỡ trở lại sảnh và chờ tới giờ khai trương.
Khá thân thiết với chủ spa nên mặc dù rất bận rộn, Ngọc Trinh vẫn sắp xếp thời gian về dự lễ khai trương.
Người đẹp Trà Vinh vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng Tú Anh và Phanh Lee.
Sau khi hoàn tất thủ tục khai trương, Ngọc Trinh tranh thủ trải nghiệm một số dịch vụ của spa.
Thời gian gần đây, Ngọc Trinh khá bận rộn với những hoạt động nghệ thuật mới. Ngoài việc "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh, người đẹp còn tích cực tập luyện vũ đạo.
Được biết, trong thời gian sắp tới, Ngọc Trinh sẽ trở thành Host cho 1 game show mới sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng.

 

 

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