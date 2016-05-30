Sự xuất hiện của Ngọc Trinh khiến người dân ở khu vực này vô cùng thích thú và ngạc nhiên. Người đẹp xuất hiện trong trang phục giản dị: Sơ mi trắng, quần jean nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, gợi cảm.

Cô vui vẻ tiết lộ, sau khi đáp máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, Ngọc Trinh xuống thẳng Bắc Ninh để tham dự sự kiện này. Cô nhanh chóng make up và thay trang phục mới để dự lễ khai trương. Ngọc Trinh lựa chọn 1 chiếc đầm ôm sát màu hồng phấn với đường cut-out khá gợi cảm. Chiếc đầm ngắn giúp cô khoe được đôi chân dài và làn da trắng sứ khiến nhiều người phải ghen tị.