Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Quyên đã chia sẻ việc gặp phải kẻ gian khi kinh doanh tại đất Mỹ

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Quyên đã chia sẻ việc gặp phải kẻ gian khi kinh doanh tại đất Mỹ khiến dân tình không khỏi xôn xao. Cụ thể, Ngọc Quyên cho biết một người phụ nữ ăn mặc đẹp, dùng đồ hiệu nhưng lại đến cửa hàng mỹ phẩm của cô ăn cắp. Bài viết của Ngọc Quyên - Ảnh: Chụp màn hình Đính kèm bài viết là các đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại toàn bộ quá trình sự việc. Theo đó, dù có "thủ thuật" khá nhanh nhưng người này vẫn bị mẹ của Ngọc Quyên phát hiện. Thay vì tỏ thái độ gay gắt, mẹ nữ người mẫu lại nhẹ nhàng hỏi mượn chiếc mũ đang giấu chay mỹ phẩm bị trộm khiến kẻ gian phải trả lại sản phẩm về chỗ cũ.

Kẻ gian vào trộm đồ trong cửa hàng của Ngọc Quyên - Ảnh: Chụp màn hình Cuối bài viết, Ngọc Quyên cho hay đã chụp được một tấm ảnh cận mặt cho kẻ giang giao đến cảnh sát, đồng thời cũng không khỏi tự hào về mẹ của mình bởi "70 tuổi chứ không dễ qua mặt đâu nha". "Bị mẹ mình bắt tại chỗ, cũng mang nón hàng hiệu 200 USD mà ăn cắp. Cả nhà xem video xem có biết chị trong hình không ạ. Cả nhà cẩn thận nha. Động tác nhanh nhẹn và đã được một tấm hình cận mặt cho cảnh sát. Phải nói mẹ mình quá dữ, 70 tuổi chứ không dễ qua mặt đâu nha" - Ngọc Quyên chia sẻ.

Và bị mẹ cô bắt tại trận - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết của Ngọc Quyên nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh việc lên án hành vi trộm cắp, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục mẹ Ngọc Quyên. Bên dưới phần bình luận, nữ người mẫu cũng cho biết mẹ cô đã làm kinh doanh nhiều năm, cứ nghĩ nay đã lớn tuổi nào ngờ vẫn khiến kẻ trộm không có được lui. Được biết, Ngọc Quyên từng là người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, vào năm 2014, người đẹp bất ngờ kết hôn với một bác sĩ Việt kiều, sang Mỹ sống. Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau cô và chồng đã quyết định chia tay. Ngọc Quyên sau đó bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Cô làm mẹ đơn thân nuôi con và tập trung vào công việc kinh doanh. Ngọc Quyên cùng mẹ ruột và con trai - Ảnh : Internet Lấy lại cân bằng sau ly hôn, Ngọc Quyên dần ổn định cuộc sống và đón mẹ sang Mỹ đoàn tụ. Hiện mẫu thân của cựu mẫu đang hỗ trợ con gái chăm sóc cháu ngoại và phụ công việc buôn bán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-quyen-he-lo-chuyen-bi-trom-do-o-my-hanh-dong-cua-nguoi-me-khien-dan-tinh-phuc-sat-dat-483507.html