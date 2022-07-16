Ngọc Quyên hé lộ chuyện bị trộm đồ ở Mỹ, hành động của người mẹ khiến dân tình 'phục sát đất'

Hậu trường 16/07/2022 13:55

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Quyên đã chia sẻ việc gặp phải kẻ gian khi kinh doanh tại đất Mỹ

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Quyên đã chia sẻ việc gặp phải kẻ gian khi kinh doanh tại đất Mỹ khiến dân tình không khỏi xôn xao. Cụ thể, Ngọc Quyên cho biết một người phụ nữ ăn mặc đẹp, dùng đồ hiệu nhưng lại đến cửa hàng mỹ phẩm của cô ăn cắp.

Ngọc Quyên hé lộ chuyện bị trộm đồ ở Mỹ, hành động của người mẹ khiến dân tình 'phục sát đất' - Ảnh 1
Bài viết của Ngọc Quyên - Ảnh: Chụp màn hình

Đính kèm bài viết là các đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại toàn bộ quá trình sự việc. Theo đó, dù có "thủ thuật" khá nhanh nhưng người này vẫn bị mẹ của Ngọc Quyên phát hiện. Thay vì tỏ thái độ gay gắt, mẹ nữ người mẫu lại nhẹ nhàng hỏi mượn chiếc mũ đang giấu chay mỹ phẩm bị trộm khiến kẻ gian phải trả lại sản phẩm về chỗ cũ.

Ngọc Quyên hé lộ chuyện bị trộm đồ ở Mỹ, hành động của người mẹ khiến dân tình 'phục sát đất' - Ảnh 2
Kẻ gian vào trộm đồ trong cửa hàng của Ngọc Quyên - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối bài viết, Ngọc Quyên cho hay đã chụp được một tấm ảnh cận mặt cho kẻ giang giao đến cảnh sát, đồng thời cũng không khỏi tự hào về mẹ của mình bởi "70 tuổi chứ không dễ qua mặt đâu nha".

"Bị mẹ mình bắt tại chỗ, cũng mang nón hàng hiệu 200 USD mà ăn cắp. Cả nhà xem video xem có biết chị trong hình không ạ. Cả nhà cẩn thận nha. Động tác nhanh nhẹn và đã được một tấm hình cận mặt cho cảnh sát. Phải nói mẹ mình quá dữ, 70 tuổi chứ không dễ qua mặt đâu nha" - Ngọc Quyên chia sẻ.

Ngọc Quyên hé lộ chuyện bị trộm đồ ở Mỹ, hành động của người mẹ khiến dân tình 'phục sát đất' - Ảnh 3
Và bị mẹ cô bắt tại trận - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của Ngọc Quyên nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh việc lên án hành vi trộm cắp, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục mẹ Ngọc Quyên. Bên dưới phần bình luận, nữ người mẫu cũng cho biết mẹ cô đã làm kinh doanh nhiều năm, cứ nghĩ nay đã lớn tuổi nào ngờ vẫn khiến kẻ trộm không có được lui.

Được biết, Ngọc Quyên từng là người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, vào năm 2014, người đẹp bất ngờ kết hôn với một bác sĩ Việt kiều, sang Mỹ sống. Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau cô và chồng đã quyết định chia tay. Ngọc Quyên sau đó bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Cô làm mẹ đơn thân nuôi con và tập trung vào công việc kinh doanh.

Ngọc Quyên hé lộ chuyện bị trộm đồ ở Mỹ, hành động của người mẹ khiến dân tình 'phục sát đất' - Ảnh 4
Ngọc Quyên cùng mẹ ruột và con trai - Ảnh : Internet

Lấy lại cân bằng sau ly hôn, Ngọc Quyên dần ổn định cuộc sống và đón mẹ sang Mỹ đoàn tụ. Hiện mẫu thân của cựu mẫu đang hỗ trợ con gái chăm sóc cháu ngoại và phụ công việc buôn bán.

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên: "Tôi ở nhà thuê nhỏ xíu, có chuột cắn chân"

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên: "Tôi ở nhà thuê nhỏ xíu, có chuột cắn chân"

“Người nghệ sĩ tội nghiệp nhất là đánh mất quyền tự do”, Ngọc Quyên chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Quyên mẹ Ngọc Quyên người mẫu Ngọc Quyên

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An