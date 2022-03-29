Ngọc Lan bộc bạch về cuộc sống mẹ đơn thân: Khẳng định không tái hôn, không thích thân thiết chồng cũ

Trước đây, chuyện tình yêu của Ngọc Lan và diễn viên Thanh Bình khiến nhiều không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau khi đón quý tử đầu lòng ra đời chưa bao lâu, cả 2 lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" gây nhiều tiếc nuối.

Diễn viên Ngọc Lan là gương mặt không còn quá xa lạ với khán giả phim truyền hình Việt Nam. Mới đây nhất, trong chương trình "Phiêu cùng cuộc sống", nữ diễn viên Ngọc Lan đã có những chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại. Ngọc Lan khá tự tin là mình đang nuôi dạy con trai theo cách tốt nhất.

Quyền của con là được gặp, được yêu thương gốc rễ của mình. Tôi không dạy con phải quên những điều đó, vì phải có gốc rễ mới có Louis. Đó là điều khiến tôi cảm thấy mình dạy con thành công".

Sau ly hôn, nữ diễn viên cho biết, không hề ngăn cản con trai gặp và thân thiết với bố vì đây là quyền của con: "Cho con gặp ba đã là lịch trình rồi. Tôi không có ba, bị thiệt thòi rất nhiều, mình thiếu đi sự bao bọc. Người ta nói cái gì cũng cần có gốc rễ, bé Louis cũng được sinh ra với nguồn cội đàng hoàng.

Ngọc Lan bộc bạch trong chương trình - Ảnh: Cắt từ clip

Nói về việc tái hôn sau cuộc tình đổ vỡ, Ngọc Lan cũng thẳng thắn cho hay chưa có như cầu này vì không muốn "người lạ" dạy con của mình: "Tôi không có nhu cầu tìm 1 mối quan hệ mới vì nói thật tôi không muốn ai dạy con, không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Mấy năm qua tôi cảm thấy mình đã lèo lái gia đình khá tốt, con cũng ngoan ngoãn và tình cảm.

Thậm chí, mỗi lần cho con về ngoại là tôi lại nghĩ: Cho con về ngoại rồi mai mình phải dạy lại con! Vì cho về ngoại thì ngoại rất chiều, hết cho coi TV lại chơi game trên điện thoại. Trước đây tôi rất khó chịu về điều đó, thậm chí tôi đã không cho con về bên ngoại vì lúc con về xong mình phải dạy lại con rất là cực.

... Ngay tại thời điểm này, tôi có thể khẳng định rằng tôi không muốn lấy chồng. Nếu có thể tìm được 1 người đàn ông có thể chia sẻ được, tôi chỉ muốn dừng ở mức chia sẻ, quan tâm nhau chứ không muốn về chung nhà. Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó!"

Ngọc Lan không muốn người khác dạy dỗ con của mình - Ảnh: Internet

Với chuyện chuẩn bị hành trang tương lai cho con, Ngọc Lan cho hay cô đã lên đầy đủ kế hoạch, tính toán rất kỹ cho tương lai xa và sẽ không dựa dẫm vào con: "Về chuyện con cái, tôi tính rất là xa. Chưa đẻ con tôi đã tính cho nó học trường nào, đi đẻ tôi đã dành 1 số tiền khá cao. Cho nên tôi sẽ không lệ thuộc vào con. 18 tuổi tôi để con tự quyết định cuộc đời. Tôi chỉ nuôi con đến 18 tuổi thôi, sau đó tôi sẽ đi chơi, đi du lịch, tận hưởng…

Tiền lương, tiền bảo hiểm sẽ phục vụ cho tôi khi về già. Nếu không có ai ở chung, tôi sẽ vào viện dưỡng lão chứ tôi cũng không muốn sống cùng con dâu. Tôi không thích làm phiền đến con.

Mình sinh con là để nuôi con, mình đem con đến thế giới này thì mình phải nuôi, phải lo cho nó. Tôi thường khuyên bạn bè là "nước mắt chảy xuôi", mình lo cho con chứ đừng bắt con nuôi lại mình. Nếu con có hiếu, quá thương mình và không muốn mình ở 1 mình thì đó là chuyện của nó. Chứ tôi nuôi con chăm con không phải vì quan điểm để sau này nó nuôi lại mình. Phải để nó tận hưởng cuộc sống của nó nữa chứ".

Sau ly hôn, nữ diễn viên luôn giữ khoảng cách với chồng cũ Thanh Bình - Ảnh: Internet

Mặc dù rất thoải mái để con trai gặp gỡ, vun đắp tình cảm với bố nhưng Ngọc Lan khẳng định luôn giữ khoảng cách với chồng cũ: "Tôi không thích thân thiết với chồng cũ, người yêu cũ vì mỗi người đã có cuộc sống riêng rồi. Một khi đã chia tay là tôi không muốn gặp lại. Vì khi người ta có bạn gái mới, người mới đâu có thích việc chồng mình, người yêu mình gặp lại vợ cũ?

Bản thân mình cũng vậy, bạn gái cũ mà gặp chồng mình hoài mình cũng đâu có thích đâu. Người đến sau không bao giờ thích như vậy. Nên tôi giữ sự tôn trọng tuyệt đối cho gia đình đối phương".