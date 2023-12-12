Hoa hậu Đặng Thu Thảo để lộ một chi tiết dấy lên nghi vấn đang mang thai lần 3 cho chồng đại gia?

Người đẹp họ Đặng thời gian gần đây cũng có vẻ đầy đặn hơn so với trước. Cô cũng chuộng đồ rộng rãi, che kĩ vóc dáng.

Từ ngày về chung một nhà với ông xã doanh nhân Nguyễn Trung Tín, Hoa hậu Đặng Thu Thảo hạn chế các hoạt động showbiz, thi thoảng chỉ xuất hiện tại các sự kiện thời trang của những bạn bè thân thiết. Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Đặng Thu Thảo đốn tim người hâm mộ qua loạt ảnh mới.

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Đặng Thu Thảo đốn tim người hâm mộ qua loạt ảnh mới Theo đó, bà mẹ 2 con diện phong cách diện đồ thanh lịch với áo khoác blazer đi kèm chân váy dài. Nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" của bà mẹ 2 con được nhận xét ngày càng mặn mà và xinh đẹp. Đặc biệt, hành động lấy tay che chắn vòng 2 của Đặng Thu Thảo làm dấy lên nghi vấn người đẹp đang mang thai lần 3 cho chồng thiếu gia.

Đặc biệt, hành động lấy tay che chắn vòng 2 của Đặng Thu Thảo làm dấy lên nghi vấn người đẹp đang mang thai lần 3 cho chồng thiếu gia Ngoài ra, người đẹp họ Đặng thời gian gần đây cũng có vẻ đầy đặn hơn so với trước. Cô cũng chuộng đồ rộng rãi, che kĩ vóc dáng. Tuy nhiên, không ít người cho rằng có lẽ đây chỉ là hành động vô thức khi chỉnh sửa áo của Hoa hậu Đặng Thu Thảo mà thôi. Thực hư ra sao phải đợi người trong cuộc lên tiếng. Ngoài ra, người đẹp họ Đặng thời gian gần đây cũng có vẻ đầy đặn hơn so với trước Đặng Thu Thảo và ông xã Trung Tín kết hôn vào năm 2017. Chỉ một năm sau đó, gia đình nàng Hậu đón con gái đầu lòng và 2 năm sau có thêm con trai thứ hai. Hiện tại, Đặng Thu Thảo đảm nhận việc nuôi dạy con cái và hỗ trợ công việc kinh doanh của ông xã. Qua những chia sẻ thường ngày của Đặng Thu Thảo trên trang cá nhân, không ít người ngưỡng mộ cuộc sống yên bình, hạnh phúc của cô.

Đặng Thu Thảo và ông xã Trung Tín kết hôn vào năm 2017. Chỉ một năm sau đó, gia đình nàng Hậu đón con gái đầu lòng và 2 năm sau có thêm con trai thứ hai Sau 11 năm đăng quang, Đặng Thu Thảo hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Cô và ông xã cũng thường xuyên đưa các con đi du lịch. Đặng Thu Thảo gọi chồng là "người đặc biệt nhất đời". Cô thường dành những lời ngọt ngào cho nửa kia mỗi dịp đặc biệt. Sau 11 năm đăng quang, Đặng Thu Thảo hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Cô và ông xã cũng thường xuyên đưa các con đi du lịch Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Người đẹp quê Bạc Liêu sở hữu nhan sắc trong trẻo, được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ".

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