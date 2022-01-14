Nghệ sĩ Linh Tâm tâm sự xót xa: 'Tôi vừa sang Mỹ thì mẹ mất, đau xót vô cùng nhưng không về được'

"Sở dĩ tôi ở Việt Nam lâu vì mẹ tôi bên đó yếu lắm rồi. Tôi sợ sang Mỹ rồi mẹ bị làm sao lại không quay về Việt Nam kịp" – nghệ sĩ Linh Tâm nói.
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Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường một show ca nhạc tại hải ngoại mà cô tham gia. Tình cờ lần này, nữ danh hài hội ngộ nghệ sĩ cải lương Linh Tâm. Cô liền chạy tới tay bắt mặt mừng: "Đã lâu lắm rồi kể từ khi có dịch, sau Covid anh em tôi mới được gặp nhau, vui mừng vô cùng. Giờ phút này chỉ cần gặp được nhau là vui rồi, không mong gì hơn. Anh Linh Tâm tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, hồn nhiên và vô tư. Mấy đứa con anh ấy lớn lắm rồi, hôm nọ tôi gặp chúng ở trung tâm thương mại mà hết hồn. Con gái anh Linh Tâm cao và xinh lắm. Tôi nhìn mặt là biết ngay con anh Linh Tâm vì giống y chang nhau, như đúc ra từ một khuôn".
Nghe vậy, nghệ sĩ Linh Tâm cũng vui vẻ chia sẻ: "Tôi cũng rất vui khi được gặp lại các anh chị em nghệ sĩ. Tôi vừa chích đủ 3 mũi vắc xin rồi nên mới tự tin đi diễn trở lại, chứ lúc trước vẫn sợ lắm. Suốt mùa Covid vừa rồi tôi kẹt ở Việt Nam 2 năm trời và vừa mới qua Mỹ vài tháng trước. Sở dĩ tôi ở Việt Nam lâu vì mẹ tôi bên đó yếu lắm rồi. Tôi sợ sang Mỹ rồi mẹ bị làm sao lại không quay về Việt Nam kịp. Tôi thấy mẹ khỏe lại một chút mới bay sang Mỹ. Ai ngờ đâu, tôi vừa sang Mỹ thì mẹ mất ở Việt Nam, đau xót vô cùng.
Nhưng dù sao tôi cũng may mắn được ở bên mẹ 2 năm cuối đời. Mẹ tôi mất vì già bệnh thôi chứ không có gì khác. Lúc tôi ở Việt Nam, mẹ cũng yếu lắm nhưng vì có tôi ở bên nên mẹ vui hơn. Tôi vừa đi Mỹ thì mẹ mất. Tôi đau xót lắm nhưng không thể về được vì dịch bệnh khi ấy đang quá căng thẳng, bùng phát mạnh tại Sài Gòn. Qua câu chuyện của tôi, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, ai còn mẹ thì phải biết trân trọng mẹ thật nhiều. Mẹ không còn nữa là một mất mát vô cùng lớn, có hối hận cũng không kịp nữa".
Thúy Nga nghe những lời tâm sự của Linh Tâm cũng vô cùng xót xa và không quên gửi lời chia buồn đến nam nghệ sĩ: "Tôi xin chia buồn với mất mát của anh Linh Tâm, đến giờ tôi mới biết chuyện mẹ anh mất. Tôi mong anh sớm vượt qua nỗi buồn này và có nhiều niềm vui hơn. Mẹ tôi cũng sang Mỹ ở cùng tôi được gần một năm trời và tôi cũng chăm lo cho mẹ được nhiều thứ, cho mẹ đi chơi loanh quanh.
Nhưng đợt này gần Tết mẹ tôi nhớ nhà, nhớ con cháu nên đòi về Việt Nam và tôi vừa phải mua vé giá những 3100 đô cho mẹ về. Dù vé máy bay đợt này khá đắt nhưng tôi cũng chiều mẹ. Mẹ tôi tuy cao tuổi nhưng chích ngừa đầy đủ hết rồi nên cũng đỡ. Về Việt Nam, mẹ tôi chỉ phải cách ly hơn 4 ngày".