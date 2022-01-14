Nghệ sĩ Linh Tâm tâm sự xót xa: 'Tôi vừa sang Mỹ thì mẹ mất, đau xót vô cùng nhưng không về được'

Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường một show ca nhạc tại hải ngoại mà cô tham gia. Tình cờ lần này, nữ danh hài hội ngộ nghệ sĩ cải lương Linh Tâm. Cô liền chạy tới tay bắt mặt mừng: "Đã lâu lắm rồi kể từ khi có dịch, sau Covid anh em tôi mới được gặp nhau, vui mừng vô cùng. Giờ phút này chỉ cần gặp được nhau là vui rồi, không mong gì hơn. Anh Linh Tâm tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, hồn nhiên và vô tư. Mấy đứa con anh ấy lớn lắm rồi, hôm nọ tôi gặp chúng ở trung tâm thương mại mà hết hồn. Con gái anh Linh Tâm cao và xinh lắm. Tôi nhìn mặt là biết ngay con anh Linh Tâm vì giống y chang nhau, như đúc ra từ một khuôn".

Thuý Nga hội ngộ nghệ sĩ Linh Tâm trong một chương trình ca nhạc hải ngoại - Ảnh: Internet

Nghe vậy, nghệ sĩ Linh Tâm cũng vui vẻ chia sẻ: "Tôi cũng rất vui khi được gặp lại các anh chị em nghệ sĩ. Tôi vừa chích đủ 3 mũi vắc xin rồi nên mới tự tin đi diễn trở lại, chứ lúc trước vẫn sợ lắm. Suốt mùa Covid vừa rồi tôi kẹt ở Việt Nam 2 năm trời và vừa mới qua Mỹ vài tháng trước. Sở dĩ tôi ở Việt Nam lâu vì mẹ tôi bên đó yếu lắm rồi. Tôi sợ sang Mỹ rồi mẹ bị làm sao lại không quay về Việt Nam kịp. Tôi thấy mẹ khỏe lại một chút mới bay sang Mỹ. Ai ngờ đâu, tôi vừa sang Mỹ thì mẹ mất ở Việt Nam, đau xót vô cùng.