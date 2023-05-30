Ngân Quỳnh khẳng định không đồng tình với quan điểm 'nghệ sĩ nữ thường bỏ chồng'

Mới đây, nghệ sĩ Ngân Quỳnh có dịp chia sẻ với khán giả về cuộc sống hiện tại, câu chuyện làm nghề và những quan điểm đúng, sai trong cuộc sống.
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Ngân Quỳnh xuất phát là một nữ nghệ sĩ cải lương, tuy nhiên sau đó cô gây ấn tượng khi lấn sân sang diễn viên điện ảnh và truyền hình. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời tại Sài Gòn.
Ngân Quỳnh là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Hoài Châu và Kim Hoa. Còn có ba chị em gái là Thanh Hằng, Thanh Ngọc và NSND Thanh Ngân. Cả ba đều là những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam.
Mới đây, trong một talkshow, cô có chia sẻ quan điểm gây chú ý khi một người đàn anh đặt ra vấn đề rằng ''nghệ sĩ nữ thường bỏ chồng''. Điều đó khiến Ngân Quỳnh thấy khó chịu và không đồng tình.
Nữ nghệ sĩ thẳng thắn nói bản thân không phải bênh vực phụ nữ, tuy nhiên cô cho rằng không phải ai cũng muốn bỏ chồng. Nhiều người sẽ có nỗi khổ riêng, áp lực từ bên ngoài nhưng không được chia sẻ cuối cùng cũng ''đứt gánh'' mà thôi, đàn ông hay phụ nữ gì cũng thế!
Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ nghệ sĩ 6X còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã Văn Chung. Dù bận rộn với công việc diễn xuất, song Ngân Quỳnh vẫn dành thời gian vun vén cho tổ ấm. Trong hành trình hôn nhân 35 năm, Ngân Quỳnh cho rằng để giữ được tổ ấm hạnh phúc phải nhờ công lớn từ chồng.
Tiết lộ thêm về thuở hàn vi, nghệ sĩ Ngân Quỳnh cho biết, từ năm 16 tuổi, cô đã đi theo đoàn cải lương Tiền Giang với nghệ danh Kim Hồng Hạnh. Sau đó, đổi nghệ danh từ Kim Hồng Hạnh thành Ngân Quỳnh.
Ngày nay với sự ái mộ dành cho nữ nghệ sĩ trong các vai diễn mà khán giả còn gọi cô là ''mẹ chồng quốc dân''. Những vai diễn đưa Ngân Quỳnh đến gần hơn với công chúng là: Bỗng dưng muốn khóc, Lối sống sai lầm, Mệnh lệnh hoa hồng, Xương rồng trên cát, Đam mê nghiệt ngã,...
Cô nhận được nhiều đề cử cho hạng mục ''Nữ diễn viên của năm'', ''Diễn viên phụ xuất sắc'',... mãi đến năm 2023 Ngân Quỳnh mới đạt giải ''Nữ diễn viên chính xuất sắc'' trong tác phẩm Mẹ Trùm tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41.
Ngân Quỳnh chia sẻ có một thời gian dài cô kiếm tiền nhờ việc đi hát. Cô chia sẻ nhờ Tổ nghiệp thương, việc đi hát rất thuận lợi nên cô chạy show khắp các sân khấu từ ngoài trời đến các phòng trà, vũ trường.
Ở ngưỡng U60, nghệ sĩ Ngân Quỳnh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau bao năm bôn ba cống hiến cho nghệ thuật, giờ đây nữ nghệ sĩ đã thực hiện được ước nguyện nuôi con trai ăn học trưởng thành, đặc biệt hơn nữ nghệ sĩ đã có thể mua nhà và đón mẹ ruột về chăm sóc.