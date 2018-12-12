Ngắm dung nhan vợ xinh đẹp và con gái đầu lòng siêu đáng yêu của đội trưởng Quế Ngọc Hải

Đêm qua, người hâm mộ cả nước Việt Nam đã trải qua những cảm xúc khó quên với trận đấu kịch tính giữa đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở trận chung kết lượt đi giải AFF Cup 2018. Mặc dù phải thi đấu giữa một cái "chảo lửa" khổng lồ với hơn 80.000 cổ động viên trên sân khách nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo đã tạo nên một sức ép không hề nhỏ cho hàng thủ đội bạn.

Mặc dù có một số nuối tiếc nhưng hàng triệu triệu cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng phần trình diễn ấn tượng của đội nhà trên sân vận động Bukit Jalil. Hòa chung không khí đó, trên trang cá nhân bà xã đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã chia sẻ ảnh chụp cùng con gái đầu lòng. Cô Hoa khôi Đại học Vinh bày tỏ niềm tự hào khi có chồng là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng tại giải AFF Cup 2018.