Ngắm dung nhan vợ xinh đẹp và con gái đầu lòng siêu đáng yêu của đội trưởng Quế Ngọc Hải

Ít ai biết chàng đội trưởng tài năng của đội tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải đã có vợ cực xinh và một con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu.
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Đêm qua, người hâm mộ cả nước Việt Nam đã trải qua những cảm xúc khó quên với trận đấu kịch tính giữa đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở trận chung kết lượt đi giải AFF Cup 2018. Mặc dù phải thi đấu giữa một cái "chảo lửa" khổng lồ với hơn 80.000 cổ động viên trên sân khách nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo đã tạo nên một sức ép không hề nhỏ cho hàng thủ đội bạn.
Mặc dù có một số nuối tiếc nhưng hàng triệu triệu cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng phần trình diễn ấn tượng của đội nhà trên sân vận động Bukit Jalil. Hòa chung không khí đó, trên trang cá nhân bà xã đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã chia sẻ ảnh chụp cùng con gái đầu lòng. Cô Hoa khôi Đại học Vinh bày tỏ niềm tự hào khi có chồng là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng tại giải AFF Cup 2018.
Quế Ngọc Hải và Dương Thuỳ Phương yêu nhau từ năm 2014. Chàng đội trưởng sinh năm 1993 gặp gỡ người thương trong một lần đến Đại học Vinh khá tình cờ. Cảm nắng vẻ ngoài xinh xắn của cô sinh viên, Quế Ngọc Hải thương thầm trộm nhớ rồi đánh liều tỏ tình.
Sau gần 4 năm yêu nhau, họ chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2017. Hiện tại, cặp đôi đã có một cô con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu. Thời gian qua, tuy phải một mình chăm con nhỏ khi chồng bận thi đấu nhưng Thùy Phương luôn cảm thông và thấu hiểu. Cô thật sự là một hậu phương vững chắc giúp Quế Ngọc Hải tự tin lăn xả với những pha bóng tuyệt vời.