Ngắm cận nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, nhan sắc đời thường của Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận được sự chú ý khắp cõi mạng.

Vào đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Miss Intercontinental) ngày 14/10 tại Ai Cập, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đến từ Việt Nam đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất. Bên cạnh đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Mariela Pepin, người đẹp Puerto Rico. Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho thí sinh Brazil Cecília Almeida. Đại diện Nigeria Joy Raimi giành ngôi vị Á hậu 3. Thí sinh Tatjana Genrich của Đức giành giải Á hậu 4 và thí sinh Venezuela Emmy Carrero đoạt giải Á hậu 5.

Tân Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Ảnh: FBNV Trước khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Tại thời điểm đó, người đẹp này vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc. Nhiều người cho rằng Hoa hậu Bảo Ngọc sở hữu một khuôn mặt chưa phải hoàn hảo, nhiều mụn, cằm hơi lệch... Tuy nhiên, mặc những lời nhận xét tiêu cực về nhan sắc của mình, người đẹp vẫn luôn để mặt mộc cùng với phong cách thời trang giản dị. Cô thường đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh gương mặt không trang điểm hoặc chỉ dặm nhẹ son phấn, tỏ ra hài lòng với nhan sắc của bản thân.

Bảo Ngọc chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường với trang phục giản dị - Ảnh: FBNV Cô nàng từng trải nghiệm nhiều kiểu tóc và phong cách thời trang đa dạng - Ảnh: FBNV Ngoài vẻ ngoài mộc mạc, Bảo Ngọc còn sở hữu làn da ngăm - Ảnh: FBNV Bảo Ngọc thường khoe gương mặt mộc mạc - Ảnh: FBNV Từ khi có mặt tại Ai Cập, Bảo Ngọc luôn nổi bật giữa dàn thí sinh với chiều cao 1,85 m, vẻ ngoài tươi tắn, năng động. Kỹ năng trình diễn của người đẹp ở mức khá cùng số đo hình thể 85-62-95 cm. Với khả năng tiếng Anh tốt, Bảo Ngọc tỏ ra tự tin trong giao tiếp, trả lời phỏng vấn và nhiều hoạt động khác. Cô đạt 9,2 điểm ở vòng phỏng vấn với ban giám khảo. Bảo Ngọc cũng là cô gái cá tính, biết cách để tạo điểm nhấn ở cuộc thi. Người đẹp chuẩn bị những chiếc khăn rằn, làm quà tặng dàn thí sinh Hoa hậu Liên lục địa. Hình ảnh chiếc khăn của người Việt sau đó được nhiều thí sinh sử dụng khi tham gia hoạt động thường ngày của ban tổ chức.

Chia sẻ xúc động của Bảo Ngọc sau đăng quang Hoa hậu Liên lục địa: ‘Cảm ơn mọi người đã thức trắng đêm để cổ vũ’ Á hậu Bảo Ngọc chính thức đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, người đẹp đã xuất sắc vượt qua 70 đối thủ nặng kí để mang về danh hiệu lớn cho Việt Nam.

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