Ngắm ảnh nóng 'bỏng mắt' gây thương nhớ của Đỗ Thị Hà - Tân Hoa hậu Việt Nam 2020

Với chiều cao vượt trội cùng số đo hình thể chuẩn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vô cùng xinh đẹp và gợi cảm trong những bộ áo tắm nóng bỏng.
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Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại và ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp xứ Thanh - Đỗ Thị Hà. Đội lên chiếc vương miện danh giá, người đẹp Đỗ Thị Hà trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Tiểu Vy trong nhiệm kỳ sắp tới.
Với chiều cao nổi bật, gương mặt xinh đẹp cùng số đo 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh" 80-60-90, Đỗ Thị Hà được nhận xét xứng đáng với danh hiệu Tân Hoa hậu Việt Nam 2020.
Sở hữu sắc vóc cân đối, Đỗ Thị Hà chinh phục công chúng khi diện những bộ cánh nóng bỏng. Khán giả khó rời mắt khi xem loạt ảnh diện áo tắm gợi cảm của người đẹp đến từ Thanh Hóa vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Nàng hậu hiện đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngành Luật kinh doanh. Hiện mọi thông tin liên quan đến Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.