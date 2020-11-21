Ngắm ảnh nóng 'bỏng mắt' gây thương nhớ của Đỗ Thị Hà - Tân Hoa hậu Việt Nam 2020

Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại và ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp xứ Thanh - Đỗ Thị Hà. Đội lên chiếc vương miện danh giá, người đẹp Đỗ Thị Hà trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Tiểu Vy trong nhiệm kỳ sắp tới.

Vượt qua nhiều vòng thi, Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh: Internet

Với chiều cao nổi bật, gương mặt xinh đẹp cùng số đo 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh" 80-60-90, Đỗ Thị Hà được nhận xét xứng đáng với danh hiệu Tân Hoa hậu Việt Nam 2020.