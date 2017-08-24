Nếu không chụp ảnh nội y, xuyên thấu: Ngọc Trinh còn có thể làm gì?

Cái danh xưng “Nữ hoàng nội y” của cô cũng không phải ngẫu nhiên mà được khán giả gán cho nếu người đẹp không tạo được những dấu ấn trong những bộ ảnh bikini quyến rũ “đốt mắt” người nhìn.

Sở hữu thân hình quyến rũ, sexy với gương mặt xinh đẹp cùng những shot hình nóng bỏng, Ngọc Trinh đã tạo dựng được một chỗ đứng khác biệt khó thể nhầm lẫn với ai khác.

Trước Ngọc Trinh, có rất nhiều đàn chị cũng chụp ảnh nội y nhưng không có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí như cô.

Vì sự nổi bật và cuốn hút khi diện những bộ cánh nóng bỏng, sexy nên nhiều người lầm tưởng "Nữ hoàng nội y" sống giữa showbiz Việt chỉ nhờ... chụp ảnh nóng.

Do đó, hẳn nhiều người sẽ phải bất ngờ khi biết người đẹp gốc Trà Vinh này còn tham gia và gặt hái không ít thành tựu ở nhiều lĩnh vực khác.

Diễn viên - nhà sản xuất phim

Năm 2016, Ngọc Trinh khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố đầu tư vốn và đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Vòng eo 56. Rất nhiều người hoài nghi về khả năng của cô, nhiều người tỏ ra hiếu kỳ vì chưa bao giờ thấy người đẹp đóng phim, đặc biệt là khi “Nữ hoàng nội y” cho biết bộ phim nói về cuộc đời của chính cô.

Sau khi được công chiếu, Vòng eo 56 cũng nhận được nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Tuy nhiên, bộ phim cũng đem lại cho Ngọc Trinh doanh thu khá lớn và quan trọng là cô nhận được nhiều thiện cảm hơn từ khán giả. Mặc dù diễn xuất còn "khô cứng" nhưng cũng từ đây cô có thêm vai trò mới là diễn viên.

Sau thành công của vai diễn đầu tay, Ngọc Trinh tiếp tục đầu tư sản xuất bộ phim thứ hai mang tên NT56, và cô vẫn là diễn viên chính của bộ phim này.

Theo YAN, Ngọc Trinh thực hiện 2 bộ phim liên tiếp trong 2 năm là vì bản thân cô thích và bởi sau Vòng eo 65 thì đã có nhiều người hiểu và thông cảm cho Ngọc Trinh hơn.

Đặc biệt, theo người đẹp chia sẻ, nếu Vòng eo 56 là để mọi người hiểu mình hơn thì NT56 là để Ngọc Trinh tự hiểu hơn về chính bản thân mình.

Tham gia trình diễn trong Bước nhảy hoàn vũ 2016

Ngoài là một người mẫu nội y nóng bỏng “hút mắt”, Ngọc Trinh khiến nhiều người không thể rời mắt vì khả năng vũ đạo chuyên nghiệp khi tham gia biểu diễn với tư cách khách mời tại chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2016. Với tiết mục kéo dài hơn 1 phút, Ngọc Trinh khiến khán giả ngỡ ngàng khi thể hiện các động tác điêu luyện không thua kém gì các vũ công chuyên nghiệp.

Chủ chuỗi kinh doanh bạc tỉ

Ngoài những thành công trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên, Ngọc Trinh còn là bà chủ của một chuỗi kinh doanh bạc tỉ.

Ngọc Trinh làm chủ một spa làm đẹp cơ ngơi này của người đẹp được đầu tư hiện đại, sang trọng và được đặt tại trung tâm TP.HCM. Ngoài ra, “Nữ hoàng nội y” cũng làm chủ một thương hiệu thời trang hiện đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Chưa kể cô còn sở hữu gần 100 đại lý kinh doanh mỹ phẩm trên toàn quốc, thu về số tiền khủng mỗi tháng.