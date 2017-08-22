Nhài là loại hoa quen thuộc trong văn hóa Á Đông. Từ trước đến nay, hoa nhài thường được ứng dụng làm trà để xoa dịu thần kinh và giúp cải thiện lưu thông máu. Thế nhưng, bạn có biết, bên cạnh những lợi ích về sức khỏe thì hoa nhài còn mang đến những công dụng làm đẹp tuyệt vời.

Hoa nhài có công dụng làm trắng da rất hiệu quả. Bạn hãy làm theo công thức sau để có được làn da sáng mịn.

Chuẩn bị

1 nắm nhỏ hoa nhài tươi

2 muỗng sữa chua không đường

1 muỗng cà phê đường nâu hạt mịn

Thực hiện

Nghiền nát hoa nhài, trộn với sữa chua và đường cho thành hỗn hợp sệt. Mát-xa hỗn hợp này đều trên da rồi để nguyên trong vòng 20 phút. Dùng mặt nạ này 2 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt.

Dưỡng ẩm và trị mụn

Hoa nhài có công dụng dưỡng ẩm đồng thời có khả năng kháng khuẩn giúp ngăn chặn và điều trị các loại mụn. Trong những ngày mùa đông, hoa nhài và tinh dầu hoa nhài sẽ là cứu cánh cho làn da khô và nhạy cảm.

Công thức 1

1 nắm nhỏ hoa nhài

100 ml nước

Cách thực hiện

Đun sôi 100 ml nước, rót nước vào bình trà sạch hoặc đồ chứa có nắp đậy, cho hoa nhài vào ủ. Thời gian ủ khoảng 20-30 phút cho đến khi nước nguội. Dùng nước này rửa mặt hàng ngày có thể giúp da tăng độ ẩm, làm sạch mụn đồng thời còn giúp thư giãn tinh thần. Nếu muốn, bạn có thể dùng hoa nhài nấu nước tắm để dưỡng da toàn thân mỗi ngày.

Công thức 2

Tinh dầu hoa nhài: 1-3 giọt (Có thể mua tại các tiệm tinh dầu)

Dầu nền (dầu hạt nho, dầu gạo…): 10ml

Cách thực hiện

Hòa lẫn tinh dầu hoa nhài và dầu nền rồi mát-xa mỗi ngày sẽ giúp da sáng khỏe, ẩm mịn. Hỗn hợp này có tác dụng đặc biệt tốt trong những ngày mùa lạnh hoặc khi thời tiết khô hanh.

Giảm quầng thâm, se khít lỗ chân lông

Hoa nhài giúp thu nhỏ lỗ chân lông và giảm quầng thâm mắt, trị thâm mụn rất hiệu quả. Bạn hãy làm theo công thức sau.

Công thức

Hoa nhài 2-4 bông

Rượu gạo: 2 tách nhỏ

Cách làm

Cho hoa nhài và rượu vào bình thủy tinh sạch, đậy kín và ngâm trong 4 ngày. Sau 4 ngày thì dùng rượu này lau mặt như nước hoa hồng bình thường, sau 15 phút rửa sạch với nước ấm. Duy trì việc này trong vài tuần sẽ giúp làn da sáng mịn, lỗ chân lông cũng thu nhỏ đáng kể.