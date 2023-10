Tuy nhiên, cộng đồng mạng còn nhanh chóng tìm ra người đứng tên trên tấm biển đăng tại công trường, chủ đầu tư công trình là L.T.V - một người bạn của vợ chồng Thủy Tiên. Tuy nhiên khi tra cứu GPXD qua mạng thì chủ đầu tư lại là Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) chứ không phải L.T.V, trong khi mọi thông tin khác đều trùng khớp. Điều này khiến cộng đồng mạng hoài nghi, không hiểu lý do vì sao vợ chồng Công Vinh lại để người khác đứng tên hay còn lý do nào khác.

Bài đăng giải thích của Thủy Tiên trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trước những bình luận trái chiều, trưa 13/6, bà xã Công Vinh đã lên tiếng chia sẻ lý do đập nhà xây lại. Theo lời của Thủy Tiên, ban đầu vợ chồng cô chỉ muốn sửa nhà nhưng không may xảy ra sự cố không đảm bảo an toàn lao động nên vợ chồng cô buộc phải tháo dỡ, xây mới. Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định không hề ăn chặn tiền từ thiện để làm việc riêng vì số tiền xây nhà chỉ tốn 3,2 tỷ đồng. Số tiền này vẫn nằm trong khả năng tài chính của vợ chồng cô. Tuy vậy, nhiều người vẫn không khỏi nghi ngờ vì cho rằng diện tích xây dựng tới 1000m2 trong khi hết 3,2 tỷ đồng cho toàn bộ chi phí là điều hoang đường khó tin được. Không ít người cho rằng với số tiền đó cũng không đủ để mua vật liệu chứ đừng nghĩ tới việc xây nhà.

Hình ảnh Thủy Tiên đăng tải để trần tình với CĐM - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, bà xã Công Vinh còn đăng tải các giấy tờ nhưng bị netizen soi ra rất nhiều điểm đáng nghi như: Không có dấu công chứng cho hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng xây dựng bị Thủy Tiên che hết phần tên chủ nhà, chủ thầu...