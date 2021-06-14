Netizen tố Thủy Tiên 'lươn lẹo' khi xây nhà 1.000m2 nhưng chi phí chỉ tốn 3,2 tỷ, danh tính chủ đầu tư gây sốc

Hậu trường 14/06/2021 07:01

Cộng đồng mạng liên tục tìm ra những điểm bất hợp lý trong lời trần tình của Thủy Tiên vào trưa ngày 13/6 trên trang cá nhân.

Thời gian gầy đây, hàng loạt nghệ sĩ Việt bị lôi vào lùm xùm chuyện từ thiện không minh bạch. Một trong số đó có ca sĩ Thủy Tiên. Sự việc vừa tạm lắng xuống thì mới đây, một diễn đàn mạng bất ngờ tố Thủy Tiên "lươn lẹo" khi xây biệt thự mới chứ không phải sửa nhà như cô từng chia sẻ trước đó. 

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 Biệt thự cũ của Thủy Tiên đã bị đập, đang trong quá trình xây dựng lại và có đề biển chủ đầu tư là nhân vật L.T.V - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cộng đồng mạng còn nhanh chóng tìm ra người đứng tên trên tấm biển đăng tại công trường, chủ đầu tư công trình là L.T.V - một người bạn của vợ chồng Thủy Tiên. Tuy nhiên khi tra cứu GPXD qua mạng thì chủ đầu tư lại là Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) chứ không phải L.T.V, trong khi mọi thông tin khác đều trùng khớp. Điều này khiến cộng đồng mạng hoài nghi, không hiểu lý do vì sao vợ chồng Công Vinh lại để người khác đứng tên hay còn lý do nào khác.

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 Bài đăng giải thích của Thủy Tiên trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trước những bình luận trái chiều, trưa 13/6, bà xã Công Vinh đã lên tiếng chia sẻ lý do đập nhà xây lại. Theo lời của Thủy Tiên, ban đầu vợ chồng cô chỉ muốn sửa nhà nhưng không may xảy ra sự cố không đảm bảo an toàn lao động nên vợ chồng cô buộc phải tháo dỡ, xây mới. Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định không hề ăn chặn tiền từ thiện để làm việc riêng vì số tiền xây nhà chỉ tốn 3,2 tỷ đồng. Số tiền này vẫn nằm trong khả năng tài chính của vợ chồng cô. Tuy vậy, nhiều người vẫn không khỏi nghi ngờ vì cho rằng diện tích xây dựng tới 1000m2 trong khi hết 3,2 tỷ đồng cho toàn bộ chi phí là điều hoang đường khó tin được. Không ít người cho rằng với số tiền đó cũng không đủ để mua vật liệu chứ đừng nghĩ tới việc xây nhà. 

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 Hình ảnh Thủy Tiên đăng tải để trần tình với CĐM - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, bà xã Công Vinh còn đăng tải các giấy tờ nhưng bị netizen soi ra rất nhiều điểm đáng nghi như: Không có dấu công chứng cho hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng xây dựng bị Thủy Tiên che hết phần tên chủ nhà, chủ thầu... 

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Một số khác cho rằng nữ ca sĩ Thủy Tiên 'lươn lẹo' vì những điểm đáng nghi - Ảnh: Chụp màn hình
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 Nhiều người lên tiếng bênh vực Thủy Tiên - Ảnh: FBNV 

Bên dưới bài đăng của trang cộng đồng và bài đăng của Thủy Tiên vẫn có những quan điểm trái chiều. Nhiều người lên tiếng bênh vực vợ chồng Công Vinh với lý do, chuyện nhà cửa đề tên ai là quyền của cô. Một số khác lại hoài nghi vì sao Thủy Tiên phải dùng tên người khác? 

Hiện tại, mọi thông tin chỉ mới là một chiều và chưa có tính xác thực, cộng đồng mạng đang chờ đợi Thủy Tiên lên tiếng lần nữa để làm rõ sự việc. 

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Sau khi phân trần giải thích trên trang cá nhân việc xây biệt thự mới là tiền của chồng và cô dành dụm, một diễn đàn đã phân tích một số điểm chưa rõ ràng về vụ việc trên.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên xây biệt thự Thủy Tiên làm từ thiện

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