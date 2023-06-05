Netizen 'bật ngửa' trước diện mạo 'phát tướng' của Bùi Anh Tuấn sau thời gian dài ở ẩn

Vừa qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh được cho là Bùi Anh Tuấn lộ diện sau thời gian dài ở ẩn. Theo đó, người được cho là Bùi Anh Tuấn xuất hiện với trang phục quần áo bóng đá, đi dép lê và đang chơi bi-a.

Nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên vì Bùi Anh Tuấn được cho đã "phát tướng" hơn hẳn hình ảnh lãng tử trước đây. Gương mặt của chàng trai cũng có phần tròn và bầu bĩnh. Song, ngoại hình này vẫn khiến dân tình hoang mang và đặt nghi vấn không biết nhân vật trong ảnh có thật sự là Bùi Anh Tuấn hay không.

Bùi Anh Tuấn là một trong những thí sinh gặt hái nhiều thành công sau khi bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt. Sở hữu giọng hát cao, tình cảm cùng vẻ ngoài điển trai, Bùi Anh Tuấn dễ dàng gây ấn tượng với khán giả. Sau Nơi tình yêu bắt đầu, nam ca sĩ còn ghi dấu qua nhiều bài hát như Hẹn một mai, Buông, Thuận theo ý trời... Tuy nhiên suốt thời gian qua, Bùi Anh Tuấn hạn chế xuất hiện và cũng không sôi nổi chạy show như trước.

Suốt thời gian qua, Bùi Anh Tuấn hạn chế xuất hiện và cũng không sôi nổi chạy show như trước

Thời gian gần đây, Bùi Anh Tuấn dường như xuất hiện khá hiếm hoi tại các sân khấu âm nhạc, sự kiện giải trí. Tháng 4/2022, nam ca sĩ tái xuất sân khấu sau hơn khoảng thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh Covid-19.

Đầu năm 2022, nam ca sĩ từng tái xuất sân khấu sau hơn khoảng thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh Covid-19 nhưng đã tụt mất phong độ khi hát

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Bùi Anh Tuấn đã tụt mất phong độ khi hát. Nam ca sĩ không còn giữ được kỹ thuật xử lý bài hát như xưa và cách nâng nốt cao cũng rất khiên cưỡng. Dân tình hoang mang không hiểu liệu có phải do di chứng hậu Covid-19 hay lâu không tập hát, hát sai cách dẫn đến sự "phá giọng" của Bùi Anh Tuấn.