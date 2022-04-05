Nathan Lee tiếp tục 'đại náo' mạng xã hội khi tuyên bố phát hành ca khúc 'Con đường mưa': CĐM rần rần 'như 2 cú vả trời giáng vào ai đó'

Hậu trường 05/04/2022 15:42

Nathan Lee tiếp tục 'chơi lớn', khi tuyên bố kế hoạch phát hành ca khúc từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn - 'Con đường mưa' với 8 bản phối từ các producer nước ngoài.

Gần đây, Nathan Lee luôn là cái tên 'hot' của showbiz Việt, khi ồn ào giữa anh và Cao Thái Sơn liên tục được cập nhật. Sau khi tung MV 'Yêu thương quay về' - một trong những bài hit đồng hành cùng sự nghiệp ca hát của Cao Thái Sơn, Nathan Lee tiếp tục 'chơi lớn', khi công bố kế hoạch làm mới ca khúc 'Con đường mưa'.

Nathan Lee tiếp tục 'đại náo' mạng xã hội khi tuyên bố phát hành ca khúc 'Con đường mưa': CĐM rần rần 'như 2 cú vả trời giáng vào ai đó' - Ảnh 1
 Nathan Lee tiếp tục 'chơi lớn', khi công bố kế hoạch làm mới ca khúc 'Con đường mưa' - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin trước đó Nathan Lee từng chia sẻ, anh có dự định phát hành ca khúc 'Con đường mưa' và sẽ tập trung đầu tư cho ca khúc này thật chỉn chu theo cách riêng của mình, đặc biệt là phần làm mới ca khúc với 8 bản phối từ các producer nước ngoài. Thông tin này lại một lần nữa làm netizen bàn tán xôn xao và liên tục "réo" tên Cao Thái Sơn.

Nathan Lee tiếp tục 'đại náo' mạng xã hội khi tuyên bố phát hành ca khúc 'Con đường mưa': CĐM rần rần 'như 2 cú vả trời giáng vào ai đó' - Ảnh 2
 Nathan Lee tuyên bố phát hành ca khúc 'Con đường mưa', Cao Thái Sơn liên tục bị netizen gọi tên - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian trước đây, khi nhắc đến 'Con đường mưa' nhiều người thường nghĩ ngay đến cái tên Cao Thái Sơn, bởi lẽ đây là ca khúc tạo nên tên tuổi cho nam ca sĩ. Tuy nhiên, 'Con đường mưa' của hiện tại đã không còn thuộc về Cao Thái Sơn, với lý do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - "cha đẻ" ca khúc đã bán độc quyền cho Nathan Lee. Đến thời điểm hiện tại, phía Cao Thái Sơn vẫn chọn im lặng và chưa có động thái đáp trả, trước những drama chơi sốc từ Nathan Lee.

Nathan Lee tiếp tục 'đại náo' mạng xã hội khi tuyên bố phát hành ca khúc 'Con đường mưa': CĐM rần rần 'như 2 cú vả trời giáng vào ai đó' - Ảnh 3
Nathan Lee tiết lộ sẽ đầu tư cho ca khúc 'Con đường mưa' với 8 bản phối từ các producer nước ngoài - Ảnh: FBNV

Trong thời gian sắp tới, Nathan Lee cho biết ngoài những chuyến nghỉ dưỡng, du lịch xa hoa, anh hứa hẹn sẽ tổ chức một liveshow hoành tráng để đánh dấu chặng đường nghệ thuật của mình. Nam ca sĩ tiết lộ sẽ đầu tư kĩ lưỡng cho các sản phẩm âm nhạc tiếp theo và muốn chứng tỏ sự nhiệt huyết của bản thân trong lĩnh vực này.

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Từ khóa:   Nathan Lee Cao Thái Sơn Ca khúc Con đường mưa

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