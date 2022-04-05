Nathan Lee tiếp tục 'đại náo' mạng xã hội khi tuyên bố phát hành ca khúc 'Con đường mưa': CĐM rần rần 'như 2 cú vả trời giáng vào ai đó'

Gần đây, Nathan Lee luôn là cái tên 'hot' của showbiz Việt, khi ồn ào giữa anh và Cao Thái Sơn liên tục được cập nhật. Sau khi tung MV 'Yêu thương quay về' - một trong những bài hit đồng hành cùng sự nghiệp ca hát của Cao Thái Sơn, Nathan Lee tiếp tục 'chơi lớn', khi công bố kế hoạch làm mới ca khúc 'Con đường mưa'.

Nathan Lee tiếp tục 'chơi lớn', khi công bố kế hoạch làm mới ca khúc 'Con đường mưa' - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin trước đó Nathan Lee từng chia sẻ, anh có dự định phát hành ca khúc 'Con đường mưa' và sẽ tập trung đầu tư cho ca khúc này thật chỉn chu theo cách riêng của mình, đặc biệt là phần làm mới ca khúc với 8 bản phối từ các producer nước ngoài. Thông tin này lại một lần nữa làm netizen bàn tán xôn xao và liên tục "réo" tên Cao Thái Sơn.