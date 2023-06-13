Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng

Hậu trường 13/06/2023 19:21

Đây đích thị là nàng hậu giản dị và kín tiếng nhất nhì showbiz Việt.

Phương Khánh là người Việt đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Trái đất 2018. Còn nhớ thời điểm dự thi, người đẹp 9X không được khán giả quê nhà ủng hộ. Tuy nhiên cô nỗ lực và giành chiến thắng tại một trong 6 đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới

Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 1
 Phương Khánh là người Việt đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Trái đất 2018.

Bước ra khỏi cuộc thi, Phương Khánh tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện trên cương vị Hoa hậu Trái đất 2018. So với các hoa hậu khác, người đẹp quê Bến Tre dường như kín tiếng hơn. Nhiều người nhận xét Phương Khánh ngày càng nhuận sắc hơn so với thời điểm mới đăng quang

Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 2
Mỹ nhân Bến Tre có lối sống nằm ngoài tầm với của scandal sau đăng quang.

Mỹ nhân Bến Tre có lối sống nằm ngoài tầm với của scandal sau đăng quang. Cô thậm chí còn là hoa hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà. Chân dài thời gian gần đây vẫn tham gia hoạt động showbiz nhưng không quá nhiều, cô chuyển hướng sang kinh doanh, làm cô giáo đan móc.

Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 3
Cô thậm chí còn là hoa hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà.

Hoa hậu Phương Khánh thường xuất có mặt trong các bữa tiệc của gia đình Tăng Thanh Hà, cả 2 có lối sống lành mạnh và giản dị, kín tiếng tương đồng nhau. Cô là nàng hậu hiếm hoi có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng "ngọc nữ".

Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 4
 
Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 5
Cả 2 có lối sống lành mạnh và giản dị, kín tiếng tương đồng nhau.

 Ở tuổi 27, Phương Khánh đã tự sắm cho mình cơ ngơi bề thế. Tuy nhiên, cô vẫn giữ cho mình lối sống giản dị, không phô trương cùng phong cách ăn mặc tinh tế. Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Khánh từng chia sẻ đoạn clip giới thiệu từng ngóc ngách trong penthouse mới mua.

Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 6
 
Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 7
  Ở tuổi 27, Phương Khánh đã tự sắm cho mình cơ ngơi bề thế. 

Căn penthouse với view triệu đô có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP. HCM như: Landmark 81, Bitexco, sông Sài Gòn.... Căn hộ được trang trí tông màu trắng, nâu làm chủ đạo. Phong cách thiết kế khá sang trọng, hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Các vật dụng nội thất đều vô cùng cao cấp, đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 8
 
Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 9
Căn penthouse với view triệu đô có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP. HCM như: Landmark 81, Bitexco, sông Sài Gòn....

Mỹ nhân sinh năm 1995 từng khiến fans "liêu xiêu" khi mặc lại chiếc váy từ thuở còn là sinh viên. Theo cô chia sẻ, item này được người đẹp sắm từ khi còn là sinh viên năm nhất. Chân dài có style ăn mặc không cầu kì, loè loẹt mà được khen ngợi không ngớt. 

Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 10
Mỹ nhân sinh năm 1995 từng khiến fans "liêu xiêu" khi mặc lại chiếc váy từ thuở còn là sinh viên.

Hoa hậu Phương Khánh cho biết 5 năm trước, cô hạnh phúc vì là người chiến thắng, chinh phục vương miện quốc tế. Giờ đây, 5 năm sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái Đất 2018, cô hạnh phúc vì chiến thắng được bệnh trầm cảm và rối loạn ăn uống.

Nàng hậu duy nhất chơi thân với Tăng Thanh Hà: Ở penthouse nhưng vẫn mặc lại đồ cũ, giản dị không ai bằng - Ảnh 11

Hoa hậu tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vì chiến thắng được bệnh trầm cảm và rối loạn ăn uống.

Phương Khánh sau 5 năm “mất tích”: Ở penthouse, vật lộn với bệnh cường giáp, rối loạn ăn uống

Phương Khánh sau 5 năm “mất tích”: Ở penthouse, vật lộn với bệnh cường giáp, rối loạn ăn uống

Sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh vụt sáng trong showbiz Việt nhưng lại “ở ẩn” không lâu sau đó, cuộc sống hiện tại bình dị khó tin. Người đẹp cũng không ngại chia sẻ vấn đề sức khoẻ của mình để nhắc nhở mọi người.

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Từ khóa:   sao viet Hoa hậu Phương Khánh Tăng Thanh Hà

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