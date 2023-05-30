Động thái của hoa hậu Phương Khánh khi bị người hâm mộ đặt nghi vấn bầu bí

Nàng hậu lập tức có câu trả lời trước nghi ngờ của người hâm mộ.
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Phương Khánh mới đây đã đăng tải loạt ảnh mới và thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Nàng hậu khoe nhan sắc vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ với visual ngọt ngào và trong trẻo. Đáng chú ý, trong lần này, Phương Khánh lại chọn cho mình một chiếc váy rộng rãi, vô tình khiến thân hình nàng hậu trở nên "phì nhiêu" hơn đôi chút. Điều này khiến khán giả cho rằng Phương Khánh đang mang thai.
Phương Khánh trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa bồng bềnh kết hợp chiếc váy có phần thoải mái và mát mẻ cho mùa hè. Trên thực tế, outfit này rất thời thượng cho mùa hè này. Tuy nhiên, phần váy rộng phùng phình khiến cô trông tròn trịa hơn nhiều so với bình thường.
Tuy nhiên, khi nhận được câu hỏi từ khán giả về việc đang có thai, nàng hậu đã phủ nhận ngay và luôn với câu trả lời đầy ngắn gọn và súc tích: "Không". Kể từ sau đăng quang,Phương Khánh chọn sống kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân trước công chúng.
Phương Khánh sinh năm 1995, quê Bến Tre. Người đẹp là hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất - một trong 6 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Tuy nhiên sau cuộc thi, Hoa hậu Phương Khánh ít tham gia hoạt động showbiz. Cô từng vướng ồn ào mua giải nhưng phủ nhận.
Phương Khánh từng thừa nhận gặp vấn đề tâm lý vì nhiều áp lực. Khi được hỏi về việc ít xuất hiện trên truyền hình, người đẹp giải thích: "Tính của tôi hiền quá nên khi lên sóng thì lại bị động, không có yếu tố giải trí và hay bị ngại. Nếu có cái nào phù hợp thì tôi sẽ góp mặt".