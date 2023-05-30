Động thái của hoa hậu Phương Khánh khi bị người hâm mộ đặt nghi vấn bầu bí

Phương Khánh mới đây đã đăng tải loạt ảnh mới và thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Nàng hậu khoe nhan sắc vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ với visual ngọt ngào và trong trẻo. Đáng chú ý, trong lần này, Phương Khánh lại chọn cho mình một chiếc váy rộng rãi, vô tình khiến thân hình nàng hậu trở nên "phì nhiêu" hơn đôi chút. Điều này khiến khán giả cho rằng Phương Khánh đang mang thai.

Phương Khánh trông có phần đầy đặn trong loạt ảnh mới.

Tuy nhiên, cô bị người hâm mộ đặt nghi vấn mang thai.

Phương Khánh trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa bồng bềnh kết hợp chiếc váy có phần thoải mái và mát mẻ cho mùa hè. Trên thực tế, outfit này rất thời thượng cho mùa hè này. Tuy nhiên, phần váy rộng phùng phình khiến cô trông tròn trịa hơn nhiều so với bình thường.