Nam Em hỏi Trường Giang: 'Còn cơ hội nào cho em?'

Nam Em tung bài hát mới cùng dòng chú thích khó hiểu giữa thời điểm Trường Giang lên tiếng bảo vệ Nhã Phương.

Câu chuyện Nam Em thừa nhận yêu Trường Giang gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau thời gian dài im lặng trước những nghi vấn, mới đây Trường Giang đã có những chia sẻ đầu tiên trên Zing về nguồn cơn sự việc. Theo đó, "Mười Khó" khẳng định có thích Nam Em nhưng không phải là tình yêu nam nữ. Nam danh hài cũng đứng ra bảo vệ Nhã Phương và mong chờ bạn gái tha thứ.

Trường Giang khẳng định Nhã Phương mới là tình yêu đích thực của mình - Ảnh: Zing "Trường Giang không muốn nói thêm vì chuyện tình cảm, có nói gì, người đau nhất vẫn là người phụ nữ. Nhưng đến thời điểm này người đau nhất không phải Nam Em, mà là Nhã Phương. Tôi có thích Nam Em. Làm việc chung thấy dễ thương, thông minh hài hước. Rồi nói chuyện kể nhiều về gia đình chia ly, những đau buồn từng gánh chịu và nhiều chuyện nữa. Tôi thấy thương, thích chứ không phải yêu.

Nhã Phương không nói về điều này nhưng đều chịu đựng hết. Và Nam Em, đây không phải là sự đau đớn của cô ấy, cô ấy đang làm tất cả mọi trò mà Trường Giang nghĩ là người thường không ai làm vậy. Trường Giang nói hết lòng mình để mọi thứ dừng lại, mọi chuyện đau buồn khổ cực đắng cay cứ đổ cho Trường Giang, Trường Giang sẽ nhận hết”, Trường Giang tâm sự. Trước thông tin này, Nam Em lập tức có hành đồng đáp trả vào khuya ngày 20/4. Top 8 Hoa hậu Trái đất không bàn luận gì đến chuyện với Trường Giang nhưng lại để lại một câu hỏi đầy ẩn ý trên trang cá nhân "Còn cơ hội nào cho em?". Kèm theo đó, Nam Em cũng gắn đường link ca khúc mới của mình có tên "Anh có đang lắng nghe". Chia sẻ của Nam Em được cho là đang nhắn gửi Trường Giang - Ảnh: FBNV Bài đăng này của Nam Em lập tức gây chú và thu hút cực nhiều bình luận của cư dân mạng. Hầu hết, mọi người đều cho rằng Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 vẫn còn lưu luyến bạn trai Nhã Phương. Tuy nhiên, cũng không ít người lên tiếng chỉ trích, cho rằng người đẹp quá tàn nhẫn khi "năm lần bảy lượt" cố tình phá hỏng chuyện tình yêu tốt đẹp của "Mười Khó". Cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau trước chuyện tình Trường Giang - Nam Em. Ảnh: FBNV

Mẹ Nam Em: 'Trường Giang từng ăn dầm nằm dề đòi cưới con gái tôi' Mẹ Nam Em khẳng định Trường Giang nhiều lần qua nhà Nam Em đòi xin cưới: "Tôi thấy anh ta chẳng đáng mặt đàn ông bởi nếu là đàn ông thì dám làm dám chịu chứ không hành động như vậy".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-em-hoi-truong-giang-con-co-hoi-nao-cho-em-279705.html