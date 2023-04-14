Nam diễn viên từng được ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam': Suy sụp sau ly hôn, U50 xuống hẳn phong độ, mái tóc phủ hoa râm

Hậu trường 14/04/2023 16:22

Sự nghiệp thăng hoa nhưng ít ai biết, đời tư của nam diễn viên đã trải qua không ít sóng gió.

Trương Minh Cường từng là một trong những nam diễn viên 'đắt giá' của màn ảnh Việt vào những năm 2000. Anh còn được ưu ái ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam' khi có giai đoạn kiếm 3 tỷ khi đóng mỗi phút quảng cáo. Sự nghiệp thăng hoa nhưng ít ai biết, đời tư của nam diễn viên đã trải qua không ít sóng gió.

Nam diễn viên từng được ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam': Suy sụp sau ly hôn, U50 xuống hẳn phong độ, mái tóc phủ hoa râm - Ảnh 1
Anh được ưu ái ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam' khi có giai đoạn kiếm 3 tỷ khi đóng mỗi phút quảng cáo - Ảnh: Internet

Thời kỳ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trương Minh Cường bất ngờ quyết định kết hôn rồi cũng vợ sang Mỹ định cư. Cuộc sống hôn nhân của anh cùng doanh nhân Thu Huyền từng gặp không ít lời bàn tán vì ngoại hình được ví như "đôi đũa lệch". 

Nam diễn viên từng được ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam': Suy sụp sau ly hôn, U50 xuống hẳn phong độ, mái tóc phủ hoa râm - Ảnh 2
Thời kỳ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trương Minh Cường bất ngờ quyết định kết hôn rồi cũng vợ sang Mỹ định cư - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hôn nhân êm ả, cặp đôi hạnh phúc đón chào 2 nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ". Cho đến năm 2019, cặp đôi chính thức công khai chuyện ly hôn từ năm 2017. Chia sẻ với Thể thao và văn hóa, thời điểm sau ly hôn, nam diễn viên đã gặp cú sốc tinh thần, đóng cửa giam mình trong nhà suốt nhiều tuần liền và hạn chế tiếp xúc với người khác. Thậm chí anh còn nghĩ đến việc làm hại bản thân nhưng anh đã sớm bừng tỉnh vì nhận được cuộc gọi từ các con.

Nam diễn viên từng được ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam': Suy sụp sau ly hôn, U50 xuống hẳn phong độ, mái tóc phủ hoa râm - Ảnh 3
Thời điểm sau ly hôn, nam diễn viên đã gặp cú sốc tinh thần, đóng cửa giam mình trong nhà suốt nhiều tuần liền và hạn chế tiếp xúc với người khác - Ảnh: Internet

Suốt 3 năm như thế, Trương Minh Cường phải nhờ vào thuốc để vượt những cơn khủng hoảng. "Khoảng một năm, tôi không uống thuốc nữa mà tự tìm cách bước qua nó cũng như kiểm soát được sự nóng giận của mình. Vượt qua những điều đó, tôi trở thành một con người khác. Tôi bình tĩnh, chững chạc và có nội tâm hơn. Những điều đã trải qua, tôi thấy đó là bài học cho bản thân" - nam diễn viên kể lại.

Nam diễn viên từng được ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam': Suy sụp sau ly hôn, U50 xuống hẳn phong độ, mái tóc phủ hoa râm - Ảnh 4
Trương Minh Cường phải nhờ vào thuốc để vượt những cơn khủng hoảng - Ảnh: Internet

Sau biến cố tình cảm, hiện Trương Minh Cường đang có cuộc sống an yên. Trên trang cá nhân, anh cũng thường xuyên chia sẻ hoạt động thường ngày của mình. Anh cũng thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia nhiều dự án thiện nguyện và du lịch. Tuy nhiên, điều khiến khán giả tiếc nuối nhất chắc có lẽ là nhan sắc 'Jang Dong Gun Việt Nam' đã giảm đi phong độ đáng kể.

Nam diễn viên từng được ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam': Suy sụp sau ly hôn, U50 xuống hẳn phong độ, mái tóc phủ hoa râm - Ảnh 5
Sau biến cố tình cảm, hiện Trương Minh Cường đang có cuộc sống an yên - Ảnh: Internet
Nam diễn viên từng được ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam': Suy sụp sau ly hôn, U50 xuống hẳn phong độ, mái tóc phủ hoa râm - Ảnh 6
Điều khiến khán giả tiếc nuối nhất chắc có lẽ là nhan sắc 'Jang Dong Gun Việt Nam' đã giảm đi phong độ đáng kể - Ảnh: Internet
Nam diễn viên từng được ví như 'Jang Dong Gun Việt Nam': Suy sụp sau ly hôn, U50 xuống hẳn phong độ, mái tóc phủ hoa râm - Ảnh 7
2 mỹ nam một thời nay xuống sắc vì "phát tướngẢnh: Chụp màn hình

Không còn thân hình chuẩn chỉnh, U50 Trương Minh Cường xuất hiện với hình ảnh của một ông chú, thân hình "phát tướng" thấy rõ cùng với mái tóc điểm hoa râm bởi dấu hiệu tuổi tác. Hiện tại, anh đang hoạt động chủ yếu ở Mỹ và có cuộc sống "gà trống nuôi con". Với vợ cũ, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên gặp mặt nhau trong những dịp đặc biệt.

Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách

Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách

Vì nhiều biến cố xảy đến mà trong nhiều năm qua Trương Minh Cường không thể về Việt Nam thăm mẹ già. Cuộc hội ngộ trên đất Mỹ của hai mẹ con khiến nhiều người xúc động.

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