Nam diễn viên Minh Béo nhiều lần bị tố sàm sỡ

khoảng tháng 2/2014, một nam ca sĩ có tên N.H bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân về hành vi quấy rối tình dục của Minh Béo. Tiếp theo sau đó, hàng loạt các sao Việt khác như Hoàng Tôn, diễn viên Hoàng Phi Kha, MC Anh Tú…

Ngày 28/3, anh trai nghệ sĩ hài Minh Béo xác nhận nam diễnt? viên bị cảnh sát Mỹ bắt giữ. Theo anh trai cũng là người quản lý của Minh Béo thì những ngày đầu lưu diễn tại Mỹ, Minh Béo vẫn liên lạc về nhà. Tuy nhiên, 3 ngày nay gia đình đã không còn liên lạc được với anh vì cảnh sát không cho gặp. Gia đình đang nhờ người thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của Minh Béo.

Hình ảnh mới nhất của Minh Béo những ngày ở Mỹ vừa qua

Theo một số tin lan truyền trên mạng xã hội, Minh Béo bị bắt vì tội quấy rối tình dục. Trả lời về vấn đề này, gia đình Minh Béo cho biết có thể Minh Béo bị hại, bị gài bẫy. Theo ông bầu Dũng Taylor, Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt và mức bảo lãnh tại ngoại là khoảng 1 triệu USD (khoảng 22 tỉ đồng).

Minh Béo là một trong những diễn viên sân khấu, hài kịch nổi tiếng của Việt Nam. Anh được nhiều khán giả yêu mến qua những vai diễn duyên dáng gắn liền với ngoại hình đặc trưng cùng lối sống kín tiếng trong sự nghiệp từ khi bước vào nghề. Tuy nhiên, năm 2014, scandal quấy rối tình dục nổi lên đã gây không ít ảnh hưởng đến hình ảnh của nam nghệ sĩ.

Theo đó, vào khoảng tháng 2/2014, một nam ca sĩ có tên N.H bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân về hành vi quấy rối tình dục của Minh Béo. Tiếp theo sau đó, hàng loạt các sao Việt khác như Hoàng Tôn, diễn viên Hoàng Phi Kha, MC Anh Tú… cũng đồng loạt tố cáo Minh Béo. Sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm thời gian đó. Và trước những lời cáo buộc này, Minh Béo cho rằng anh bị các đàn em mượn tên tuổi để "ăn theo" nên anh sẽ kiên quyết khởi kiện và làm sáng tỏ mọi chuyện trước pháp luật. Tuy nhiên, mọi việc đã chìm vào lãng quên và đến giờ Minh Béo vẫn chưa có được câu trả lời từ pháp luật như anh mong muốn.

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