Nam chính 'Sống chung với mẹ chồng' liên tục bị dân mạng chửi bới dù phim kết thúc từ lâu

Hậu trường 29/12/2017 14:56

Diễn viên Anh Dũng đã có những trải lòng về những vai diễn phản diện trong những bộ phim gây chú ý năm 2017.

Năm 2017 có lẽ là một năm đáng nhớ của diễn viên Anh Dũng khi góp mặt trong bộ phim ăn khách Sống Chung với mẹ chồng. Với nhiều kinh nghiệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật, anh đã khắc họa rất thành công vai diễn ông chồng ngờ nghệch, thương vợ nhưng quá nghe lời mẹ.

Nam chính 'Sống chung với mẹ chồng' liên tục bị dân mạng chửi bới dù phim kết thúc từ lâu - Ảnh 1
Bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" giúp Anh Dũng được khán giả biết đến nhiều hơn - Ảnh: Internet

Trong phim, không ít lần nhân vật Thanh của Anh Dũng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ vì ghen tuông vô lối. Thậm chí, Thanh nhu nhược đến mức chỉ cần nghe mẹ “mách lẻo” là lập tức không phân biệt đúng sai, đánh chửi Minh Vân (Bảo Thanh) túi bụi.

Sau thành công của Sống chung với mẹ chồng, nam diễn viên tiếp tục nhận vai Liêm trong bộ phim Ngược chiều nước mắt. Nhân vật phản diện này lại lần nữa khiến anh nhận về những "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Vì diễn xuất quá nhập tâm, nam diễn viên thường xuyên nhận được những lời bình luận khiếm nhã về mình. Thậm chí, nhiều người còn khuyên bạn gái của anh đừng bao giờ chấp nhận làm đám cưới với một người “vũ phu” và nhu nhược.

Nam chính 'Sống chung với mẹ chồng' liên tục bị dân mạng chửi bới dù phim kết thúc từ lâu - Ảnh 2
Sau nhiều lần đóng vai phản diện, nam diễn viên bị nhiều fan trẻ hiểu lầm là “người xấu” - Ảnh: Internet

Mới đây, chia sẻ trên Ngoisao.net, Anh Dũng cho biết ban đầu rất buồn nhưng sau này cũng quen dần. Nam diễn viên tự động viên mình đó là những thị phi trong nghề mà anh bắt buộc phải vượt qua.

“Tôi thường vào fanpage của Ngược chiều nước mắt để đọc những bình luận của khán giả về bộ phim cũng như vai diễn của mình. Nhiều người không chỉ chửi bới vai diễn của tôi mà còn chê luôn cả tôi. Người ta thường viết: ‘Ôi, ghét cái thằng này từ phim Sống chung với mẹ chồng rồi. Người gì đâu mà đóng toàn vai đểu, toàn những vai gây ức chế. Không biết ngoài đời nó như thế nào!’. Nhiều bình luận tôi cũng chỉ đọc rồi để đấy chứ không nghĩ gì cả.

Tuy nhiên, tôi rất vui vì thấy từ phim trước cho tới phim này, mình được thay đổi và đóng 2 vai diễn hoàn toàn khác nhau. Vai của tôi trong Ngược chiều nước mắt là một người đàn ông thành đạt và có chút mưu mô trong cuộc sống, khác hoàn toàn với nhân vật anh chồng nhu nhược trong Sống chung với mẹ chồng. Tôi vui nhất khi hình ảnh mình khi lên truyền hình không bị lặp lại và bản thân không bị chết trong một vai diễn nào đó. Tôi cho rằng với mỗi diễn viên, việc quan trọng không phải là được đóng nhiều phim mà mỗi khi xuất hiện đều để lại dấu ấn cho người xem. Vì Liêm là vai phản diện nên khán giả càng chê nhiều càng cho thấy tôi đã thành công”,  Anh Dũng bộc bạch.

Nam chính 'Sống chung với mẹ chồng' liên tục bị dân mạng chửi bới dù phim kết thúc từ lâu - Ảnh 3
Ngoài đời, Anh Dũng và Bảo Thanh là đôi bạn thân thiết - Ảnh: Internet
Từ khóa:   Sống chung với mẹ chồng Bảo Thanh Ngược chiều nước mắt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 37 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42