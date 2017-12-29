Năm 2017 có lẽ là một năm đáng nhớ của diễn viên Anh Dũng khi góp mặt trong bộ phim ăn khách Sống Chung với mẹ chồng. Với nhiều kinh nghiệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật, anh đã khắc họa rất thành công vai diễn ông chồng ngờ nghệch, thương vợ nhưng quá nghe lời mẹ.

Vì diễn xuất quá nhập tâm, nam diễn viên thường xuyên nhận được những lời bình luận khiếm nhã về mình. Thậm chí, nhiều người còn khuyên bạn gái của anh đừng bao giờ chấp nhận làm đám cưới với một người “vũ phu” và nhu nhược.

Sau nhiều lần đóng vai phản diện, nam diễn viên bị nhiều fan trẻ hiểu lầm là “người xấu” - Ảnh: Internet

Mới đây, chia sẻ trên Ngoisao.net, Anh Dũng cho biết ban đầu rất buồn nhưng sau này cũng quen dần. Nam diễn viên tự động viên mình đó là những thị phi trong nghề mà anh bắt buộc phải vượt qua.

“Tôi thường vào fanpage của Ngược chiều nước mắt để đọc những bình luận của khán giả về bộ phim cũng như vai diễn của mình. Nhiều người không chỉ chửi bới vai diễn của tôi mà còn chê luôn cả tôi. Người ta thường viết: ‘Ôi, ghét cái thằng này từ phim Sống chung với mẹ chồng rồi. Người gì đâu mà đóng toàn vai đểu, toàn những vai gây ức chế. Không biết ngoài đời nó như thế nào!’. Nhiều bình luận tôi cũng chỉ đọc rồi để đấy chứ không nghĩ gì cả.

Tuy nhiên, tôi rất vui vì thấy từ phim trước cho tới phim này, mình được thay đổi và đóng 2 vai diễn hoàn toàn khác nhau. Vai của tôi trong Ngược chiều nước mắt là một người đàn ông thành đạt và có chút mưu mô trong cuộc sống, khác hoàn toàn với nhân vật anh chồng nhu nhược trong Sống chung với mẹ chồng. Tôi vui nhất khi hình ảnh mình khi lên truyền hình không bị lặp lại và bản thân không bị chết trong một vai diễn nào đó. Tôi cho rằng với mỗi diễn viên, việc quan trọng không phải là được đóng nhiều phim mà mỗi khi xuất hiện đều để lại dấu ấn cho người xem. Vì Liêm là vai phản diện nên khán giả càng chê nhiều càng cho thấy tôi đã thành công”, Anh Dũng bộc bạch.