Nam ca sĩ từng được mệnh danh là 'bà tám showbiz': Từng giả gái mượt đến bị nghi ngờ giới tính, phải mang con đi xét nghiệm ADN chứng minh

Dù đồn thổi chuyện giới tính là vậy nhưng ít ai biết nam ca sĩ lại có một gia đình hạnh phúc. Anh kết hôn cùng bà xã Kim Ngân được 24 năm qua và có 4 người con ruột, 1 người con nuôi.

Ca sĩ Long Nhật được biết đến chuyên trị dòng nhạc quê hương, trữ tình. Không chỉ vậy, khán giả còn biết đến anh qua những lần giả gái hay biệt danh “bà tám showbiz”. Bởi là người có tính cách lãng mạn, lại theo đuổi dòng nhạc trữ tình, Long Nhật còn thường gây chú ý với những lần thể hiện sự “nữ tính”, hay giả gái để chụp ảnh thân thiết với đồng nghiệp nam Bởi là người có tính cách lãng mạn, lại theo đuổi dòng nhạc trữ tình, Long Nhật còn thường gây chú ý với những lần thể hiện sự “nữ tính”, hay giả gái để chụp ảnh thân thiết với đồng nghiệp nam Điều này khiến anh từng không ít lần bị nghi ngờ về giới tính. Nhưng nam ca sĩ cho biết bản thân khá thoải mái về những lời đồn thổi và thậm chí thừa nhận rằng lúc nào cũng có hộp phấn, cây son trong áo. Dù đã chuẩn bị đàng hoàng, đẹp, chỉn chu nhưng trước khi bước ra sân khấu, nam ca sĩ luôn phải soi mình lại một lần nữa để hát cho hay, tỏa sáng rực rỡ và nổi bật nhất trong mắt công chúng.

Dù đồn thổi chuyện giới tính là vậy nhưng ít ai biết Long Nhật lại có một gia đình hạnh phúc. Anh kết hôn cùng bà xã Kim Ngân được 24 năm qua và có 4 người con ruột, 1 người con nuôi. Trước đó, chia sẻ với truyền thôn, bà xã nam ca sĩ từng tâm sự nhiều lần cảm thấy mệt mỏi về tin đồn giới tính của chồng. Có lúc cô cảm thấy áp lực đến mức phải đề nghị chia sẻ với nam ca sĩ. Dù đồn thổi chuyện giới tính là vậy nhưng ít ai biết Long Nhật lại có một gia đình hạnh phúc Đỉnh điểm là khi vợ nam ca sĩ bị đồn thổi là bức bình phong, được cưới vì gia tài,... Do đó, chị Kim Ngân bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, Long Nhật cũng phải bế con đi xét nghiệm ADN để chứng minh đây là con chung của hai vợ chồng anh, khi có kết quả cả hai người đã khóc tại bệnh viện.

Anh thừa nhận khi trở về từ nước ngoài, danh tiếng của mình không còn như xưa nên buộc phải đi tắt, tạo scandal để lôi kéo sự chú ý Sau tất cả, vợ chồng Long Nhật đã cùng nhau vượt qua rào cản để chu toàn cho tổ ấm. Hiện tại, gia đình nam ca sĩ rất ít can thiệp vào chuyện công việc của anh mà luôn đứng sau ủng hộ. Trước đây, một thời khán giả cũng gọi anh là “bà tám showbiz” vì tính cách “nhiều chuyện”, luôn bàn luận về mọi vấn đề xảy ra trong làng giải trí. Anh cũng thừa nhận khi trở về từ nước ngoài, danh tiếng của mình không còn như xưa nên buộc phải đi tắt, tạo scandal để lôi kéo sự chú ý. Đến nay, nam ca sĩ đã khước từ danh xưng "bà tám showbiz", từ bỏ việc dùng scandal để nổi tiếng Tuy nhiên, anh cho biết thời điểm đó mình làm vậy không cảm thấy hạnh phúc. Đến nay, nam ca sĩ đã khước từ danh xưng "bà tám showbiz", từ bỏ việc dùng scandal để nổi tiếng. Giờ đây, Long Nhật chọn hướng đến những điều tốt đẹp, rời xa thị phi. Anh quan niệm con người làm nên số phận, sống tích cực, tự thêu gấm thêu hoa lên cuộc đời thì cuộc sống sẽ may mắn hơn.

Biệt thự cổ 21 tỷ của Long Nhật ở Huế ngập sâu, em gái phải chèo thuyền đưa thức ăn Lũ dâng cao không kịp trở tay, mọi đồ đạc trong căn biệt thự của Long Nhật đều bị ngâm trong nước. Nam ca sĩ phải nhờ em gái đi ghe mang thức ăn.

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