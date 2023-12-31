Năm 2023 và những chuyện tình 'tan thành mây' dậy sóng MXH: Thuý Ngân chia tay chưa sốc bằng sao nữ 'đứt gánh' với đại gia hậu đám cưới tiền tỷ

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức hoành tráng vào tháng 5/2022. Tại thời điểm đó, cả hai gặp không ít ý kiến trái chiều khi quyết định về chung 1 nhà. Dù vậy, sau đám cưới tiền tỷ, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân nhiều lần chứng minh tình cảm bằng loạt ảnh tình tứ khiến cư dân mạng "phát hờn".

Đến tháng 9/2023, nữ ca sĩ hải ngoại đăng tâm thư xác nhận đã tan vỡ với đại gia cá Koi. Cô tiết lộ bản thân bị trầm cảm, không dám đọc những bình luận bàn tán về đời tư trên mạng xã hội. Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô dù đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời vào tháng 5/2022 nhưng sau đó không đăng ký kết hôn. Vì vậy, Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" trên thực tế đã về chung một nhà nhưng chưa bao giờ được công nhận là vợ chồng hợp pháp.

Nhưng đến đầu năm 2023 thì để lộ hàng loạt dấu hiệu rạn nứt. Khi đó, Thắng Ngô đã lên tiếng cho biết chỉ muốn tập trung vào công việc chứ không muốn nhắc đến chuyện riêng tư.

Hà Thanh Xuân và vua Cá Koi là cặp đôi "yêu nhanh - cưới vội - tan rã sớm" của showbiz Việt trong năm 2023

Nữ ca sĩ chia sẻ về biến cố tình cảm: "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng. Sau một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân".

Thuý Ngân và bạn trai kín tiếng

Tại đám hỏi của Puka diễn ra vào đầu tháng 11, Trường Giang gây bất ngờ khi khui chuyện tình cảm của Thuý Ngân. Đáng chú ý, nam danh hài cho biết đàn em đã chia tay bạn trai cách đó 4 tháng. Trường Giang nói: "Thuý Ngân cách đây 4 tháng thì hạnh phúc nhưng hiện tại độc thân rồi".

Thuý Ngân tại đám cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt

Dù có mặt ngay lúc đó nhưng Thuý Ngân không đưa ra quá nhiều lời giải thích và chỉ để lộ biểu cảm gượng gạo. Không những vậy, Thuý Ngân còn nhắn nhủ đàn anh không cần kể quá chi tiết câu chuyện.

Nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ được mệnh danh là nàng thơ mới của làng phim Việt

Trước đó, nữ diễn viên rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chính vì vậy màn "khui" chia tay đầy bất ngờ của Trường Giang khiến cư dân mạng ngỡ ngàng, tin rằng Thuý Ngân và bạn trai kín tiếng đã đường ai nấy đi sau khoảng thời gian dài hẹn hò.

Gần đây nhất, cô bị đồn có quan hệ tình cảm với đàn em Jack

Trước đó, Thuý Ngân là người không công khai quá nhiều về chuyện đời tư. Song, nữ diễn viên cũng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò đồng nghiệp như Jack, Trương Thế Vinh.

Hồng Thanh - DJ Mie

Hồng Thanh và DJ Mie là cặp đôi được khán giả yêu thích vì gắn bó từ công việc đến cuộc sống. Sau 3 năm yêu thì cặp đôi cũng không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Đại diện cặp đôi cho hay: "Cả hai chia tay vào đầu năm 2023. Sau đó, cặp đôi cho nhau cơ hội qua lại xem có thể cùng với nhau đi tiếp không, nhưng vì hết duyên nên dừng lại trong vui vẻ. Thực tế, thời điểm chia tay chính xác là khoảng tháng 8. Hiện tại, cả hai vẫn là đồng nghiệp cùng công ty nên luôn cùng đồng hành với nhau, bây giờ và kể cả các dự án sau này".

Hậu chia tay cả hai vẫn cùng xuất hiện tại 1 số sự kiện

Dù đã tan vỡ nhưng Hồng Thanh và DJ Mie vẫn xuất hiện trong vài sự kiện từ tháng 9 -11/2023. Cho đến mới đây, nữ DJ chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng qua, bây giờ có nói thêm nữa cũng không được gì. Với vấn đề yêu đương, tôi xin phép giữ riêng 2 người biết. Tôi rất sợ việc mình chia sẻ chuyện cá nhân rồi mọi người lại nghĩ mình mượn cớ PR phim hay làm truyền thông cho cá nhân. Mà thực tế thì đâu phải, vậy nên tôi xin không nói quá nhiều về vấn đề này. Chuyện riêng tư thì để 2 đứa biết, có như thế nào thì chỉ có tôi và anh Thanh biết thôi. Tôi và cả anh Thanh đều mong muốn là những gì đưa ra trước truyền thông, báo chí là sản phẩm mà 2 đứa làm ra chứ không phải chuyện riêng tư".

Cặp đôi từng nhận được nhiều lời khen vì đẹp đôi

Hậu "đường ai nấy đi", cả hai đều tập trung vào công việc. Nữ DJ được nhận xét có nhan sắc ngày càng thăng hạng. Còn riêng Hồng Thanh, kể từ sau khi "đứt gánh", nam diễn viên vẫn chưa có dự án mới nổi bật.