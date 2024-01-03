'Mỹ nhân vàng' làng điện ảnh Việt - NSƯT Chiều Xuân: Lên chức bà ngoại vẫn quá trẻ trung, U60 đam mê nhiếp ảnh

Nhắc lại quá khứ vàng son một thuở, Chiều Xuân nói: “Đó là thời vàng son của tôi. Không ai chống lại được thời gian, nên tôi chỉ muốn sống sao cho thú vị, đáng nhớ. Đôi lúc xem lại những bộ phim tôi đóng ngày trước, tôi thấy thích nhưng có khi không muốn xem lại. Tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ có một thời tôi đẹp như thế”.

NSƯT Chiều Xuân là một trong những "mỹ nhân vàng" của làng điện ảnh Việt. Tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim nổi tiếng như Hà Nội 12 ngày đêm, Hàng xóm... Chị được yêu mến qua những vai thôn nữ dịu hiền với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị không cần son phấn.

Những năm gần đây, ngoài công việc diễn xuất, NSƯT Chiều Xuân có thêm đam mê nhiếp ảnh. Chị thực hiện nhiều cuộc hành trình đến khắp mọi miền đất nước để chụp lại những khoảnh khắc “đẹp mê hồn”. Điểm hình năm 2022, nữ nghệ sĩ vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh Sunset on O Quy Ho Pass - Hoàng hôn trên đèo Ô Quy Hồ mà chị chụp. Tác phẩm vượt qua hơn 5.000 bức ảnh, lọt top 50 ảnh đẹp nhất cuộc thi Landscap - Ảnh phong cảnh của trang AGORA.

Những năm gần đây, ngoài công việc diễn xuất, NSƯT Chiều Xuân có thêm đam mê nhiếp ảnh

Theo đuổi đam mê nhiếp ảnh ở tuổi U60, NSƯT Chiều Xuân nhận thấy mình được khá nhiều nhưng cũng gặp không ít thử thách. Để có được những tấm ảnh đẹp, chị phải vượt qua bản thân, vượt qua tuổi tác để rong ruổi khắp nơi. Sau khi chụp được bức ảnh ưng ý, chị dành khá nhiều thời gian cho công đoạn chỉnh sửa. Việc dậy sớm, đi lại nhiều nơi và vận động thể chất cũng giúp chị rèn luyện sức khoẻ tốt hơn.

“Tôi có được sự ủng hộ của chồng con và các cháu. Tôi sợ rằng, nếu tôi đi quá nhiều, các cháu không còn nhớ bà ngoại nữa (cười)" - NS Chiều Xuân nói vui.

Bức ảnh do NSƯT Chiều Xuân chụp lọt Top 50 cuộc thi "Landscap - Ảnh phong cảnh" của trang AGORA

Để có được những tấm ảnh đẹp, chị phải vượt qua bản thân, vượt qua tuổi tác để rong ruổi khắp nơi

Từng là một mỹ nhân Hà thành xưa, hiện tại dù đã lên chức bà ngoại nhưng nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ gìn được vóc dáng lẫn nhan sắc xinh đẹp. Bí quyết của chị chính là có tinh thần thật sảng khoái và cuộc sống đầy năng lượng. Nghệ sĩ Chiều Xuân tiết lộ chị không ăn sau 8 giờ tối, duy trì tinh thần thoải mái, chăm sóc da từ các sản phẩm thiên nhiên. Nghệ sĩ Chiều Xuân cố gắng tập luyện thể dục thể thao đều đặn hàng ngày và có chế độ ăn lành mạnh giàu chất xơ, vitamin, protein và nói không với các chất béo không tốt.

Từng là một mỹ nhân Hà thành xưa, hiện tại dù đã lên chức bà ngoại nhưng nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ gìn được vóc dáng lẫn nhan sắc xinh đẹp

Đồng thời, chị không để những chuyện buồn, chuyện tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, loại bỏ căng thẳng, mệt mỏi ra khỏi cuộc sống. Chính tinh thần lạc quan giúp nữ diễn viên "lão hóa ngược" ngày càng trẻ ra với làn da căng bóng, hồng hào. Nhờ vậy, hiện tại, chị có một sức khỏe lẫn tinh thần tốt để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và cháy với đam mê của mình.

Đồng thời, chị không để những chuyện buồn, chuyện tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, loại bỏ căng thẳng, mệt mỏi ra khỏi cuộc sống

Chị kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khi mới tròn 20 tuổi và có hai con gái Hồng Mi, Hồng Khanh. Gần 30 năm qua, cuộc hôn nhân của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào mà họ dành cho nhau. Có lẽ sự viên mãn với sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc chính là nguyên nhân khiến chị dù ở tuổi U60 vẫn xinh đẹp rạng rỡ, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Chị kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khi mới tròn 20 tuổi và có hai con gái Hồng Mi, Hồng Khanh

Gần 30 năm qua, cuộc hôn nhân của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào mà họ dành cho nhau

NSƯT Chiều Xuân không giấu sự hạnh phúc khi nhắc đến hôn nhân bền vững của mình: “Điều quan trọng nhất là phải biết yêu thương, tôn trọng, chăm sóc nhau. Từ ngày trẻ, chúng tôi đã sống bên nhau rất nhẹ nhàng. Càng lớn tuổi, vợ chồng càng cần nhau. Anh Quân là một nhạc sĩ bận rộn, nhiều việc. Tôi không biết quá nhiều nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ và đồng hành với anh. Tôi thấy vui và vinh dự khi được ở bên chồng. Cuộc sống của tôi cân bằng và cần cả sự phấn đấu theo thời gian”.