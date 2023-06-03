Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á bất ngờ công khai có con gái, tiết lộ khoảng thời gian khó khăn khi lần đầu làm mẹ

Trương Thị May được biết đến là một Á hậu ăn chay trường từ nhỏ, sống giản dị và có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện. Từ trước đến nay, người đẹp vẫn xuất hiện lẻ bóng hoặc cùng mẹ ruột trong các sự kiện nên ai cũng cho rằng cô còn độc thân.

Tuy nhiên, mới đây, Trương Thị May đã công khai chia sẻ thông tin đã làm mẹ và hàng loạt hình ảnh bên con gái. Á hậu còn tiết lộ khoảng thời gian khó khăn khi có con: "Này con yêu, khi con xuất hiện trong cuộc đời của mẹ, mẹ đã chật vật với rất nhiều việc lẫn cảm xúc ở lần đầu, con đôi lúc đã làm rối tung lên mọi thứ đến phát cáu mà mẹ cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tốt, nhưng không, đó chỉ là trước khi con đến chạm vào cuộc đời của mẹ".

Trương Thị May đã công khai chia sẻ thông tin đã làm mẹ và hàng loạt hình ảnh bên con gái

Bên cạnh đó, Á hậu Trương Thị May còn tiết lộ nhóc tỳ có tên là MayMy: “Này con yêu ơi, có mami của con ở đây, mami thương chúc con yêu và những đứa trẻ trên khắp mọi nơi luôn được che chở, hạnh phúc no ấm, tràn đầy tình yêu thương. Dạ con tên là MayMy. Pháp danh của con là Tâm Hân. Con xin kính chào ông bà cô chú ạ.”

Á hậu Trương Thị May còn tiết lộ nhóc tỳ có tên là MayMy

Dưới bình luận, nhiều người chúc mừng Trương Thị May đã làm mẹ. Khi một người hâm mộ thắc mắc về nhóc tì: "Bé yêu quá, bé là con ruột của chị ạ". Trương Thị May liền cảm ơn và thả tim đến người này và không trả lời gì thêm.

Khi có người thắc mắc nhóc tỳ là con nuôi hay con ruột, Trương Thị May liền cảm ơn và thả tim đến người này và không trả lời gì thêm

Trong bài viết, cô cũng tag tài khoản cá nhân được cho là của con gái vào. Dù tài khoản chưa có nhiều thông tin song nhưng bức hình người đẹp đăng con gái đều cưng xỉu. Đặc biệt, trong các hình ảnh cùng với gia đình của Á hậu, con gái cũng luôn xuất hiện cùng.

Trong các hình ảnh cùng với gia đình nàng Á hậu, con gái cũng luôn xuất hiện cùng

Trương Thị May từng là Á hậu 1 khi tham gia hai cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Năm 2014, tổ chức PETA (Hiệp hội bảo vệ động vật) khu vực châu Á công bố Trương Thị May là “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á” năm 2014.

Trương Thị May từng là Á hậu 1 khi tham gia hai cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007

Trương Thị May khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Từ khi vào showbiz, cô chưa công khai bất kì mối tình nào. Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Trương Thị May chia sẻ khi sang Mỹ tham dự một chương trình có ít nhất có 7 người gặp mẹ xin cưới cô.

Trương Thị May từng chia sẻ khi sang Mỹ tham dự một chương trình có ít nhất có 7 người gặp mẹ xin cưới cô

Khi được hỏi cưới, Trương Thị May mới 22 tuổi. Người đẹp nghĩ rằng còn sớm quá để nghĩ đến chuyện lập gia đình nên cô đã cảm ơn và từ chối. Cô còn cho biết không có ai đề nghị khiếm nhã với cô: “Có lẽ, hai mẹ con đi chung, họ nghĩ mẹ tôi lớn tuổi nên cũng không dám bất nhã. Họ chỉ đến chào hỏi lịch sự rồi mẹ con tôi ra về”.