Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ

Hậu trường 13/08/2022 19:12

Nhân đại lễ Vu Lan, Á hậu Khánh Phương đã quyết định xuống tóc quy y trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Á hậu 2 Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Khánh Phương đã khiến dân tình ngỡ ngàng vì quyết định xuống tóc đi tu. Trong ảnh, cô xuất hiện với gương mặt rạng ngời hạnh phúc cùng mái tóc đã được cắt bỏ trong trang phục nữ tu khiến bạn bè cũng như người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Người đẹp đã cạo đi mái tóc dài của mình để xuất gia gieo duyên trong vòng 1 tháng tại Thiền Viện Pháp Sơn. Tại đây, cô sẽ được tu học theo con đường Chánh Pháp.

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Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 2

Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 3

Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 4
Nàng Á hậu trong giờ khắc xuống tóc khiến ai cũng xúc động.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của Khánh Phương khi quyết định xuất gia:

Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 5
Bài chia sẻ của Á hậu Khánh Phương.

Dưới phần bình luận, bạn bè và cư dân mạng đã bày tỏ sự trân trọng đối với người đẹp. Đang tuổi thanh xuân và là người nổi tiếng nhưng Khánh Phương sớm giác ngộ Phật pháp và quyết theo chí tu hành gieo duyên cho đời.

Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 6
Nhiều khán giả và sao Việt đã để lại những lời khen, lời động viên cô nàng.

Trước đó, Khánh Phương cũng hiến tặng một phần mái tóc của mình cho các bệnh nhân ung thư của Tổ chức Mạng lưới ung thư vú Việt Nam.

Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 7
Trước khi quyết định xuống tóc, cô đã hiến tặng mái tóc dài cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam.

Á hậu Khánh Phương, tên thật là Nguyễn Đình Khánh Phương, sinh năm 1995, tại Khánh Hòa. Cô được khán giả biết đến và quan tâm khi đạt Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. 

Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 8
Khánh Phương là Á hậu 2 Hoa hậu biển Việt Nam 2016.

Một năm sau người đẹp "mang chuông đi đánh xứ người" tại Miss Supranational 2017 và lọt top 25 chung cuộc.Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 9

Cho đến gần đây cô có tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 10
Hình ảnh của Khánh Phương tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng với ba vòng hoàn mĩ. Ngoài khả năng trình diễn catwalk, cô còn được biết đến với kỹ năng diễn xuất, thanh nhạc và vũ đạo.

Một Á hậu quyết định xuống tóc quy y khiến không ít khán giả bất ngờ - Ảnh 11

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