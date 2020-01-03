Cụ thể, trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu đã đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình trộm đột nhập vào nhà lấy cắp 1 xe máy SH kèm dòng trạng thái: “Tối qua khoảng 20h mình đang nằm xem phim và thiu thiu ngủ mất tiêu lúc nào không biết, lại quên không khóa cửa nhà nên bị trộm vào lấy mất chiếc xe Honda SH (xe đang hết xăng, mình chưa kịp đổ)”.

Có vẻ như vận xui vẫn chưa thôi đeo bám nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu khi cuối năm 2019, anh chàng vướng phải những ồn ào không hay liên quan đến một hot girl mạng xã hội thì đầu năm 2020 lại bị trộm tài sản.

Theo chia sẻ của giọng ca “Con bướm xuân”, anh đã bất cẩn quên khóa cửa nhà nên bị kẻ xấu lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản trót lọt.

Dù bị mất cắp tài sản nhưng Hồ Quang Hiếu chưa có ý định khai báo với chính quyền địa phương mà mong muốn được thương lượng trước với người lấy trộm để tìm lại chiếc xe. Bởi lẽ, món đồ này có giá trị kỷ niệm rất lớn với nam ca sĩ.

Hồ Quang Hiếu viết: “Bạn nào lấy thì trả giúp mình được không? Hoặc có thể nhắn tin thương lượng. Vì xe này là xe rất nhiều kỉ niệm đối với mình.

Nếu bạn nào lấy, thấy mình post clip thì vào bình luận bên dưới hoặc inbox giúp mình nhé để mình khỏi gửi clip ra công an, nhiều khi cuối năm xui xui mấy bạn lại bị đi tù, cha mẹ buồn lòng, đến lúc đó lại hối hận không kịp. Xin cảm ơn trước”.

Hồ Quang Hiếu mong sẽ tìm được chiếc xe kỷ niệm - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và mong Hồ Quang Hiếu sẽ cảnh giác hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng khuyên nam ca sĩ nên sớm nhờ công an can thiệp để nhanh chóng tìm được chiếc xe: “Trời ơi tội nghiệp anh tôi”, “Đưa ra cảnh sát luôn đi, còn chần chừ gì nữa anh”, “Ông vẫn còn hạn đến hết tháng này. Cố lên nhé”, “Anh ơi, cẩn thận hơn nha anh”…