Dù không trực tiếp nhắc tên ca sĩ Hồ Quang Hiếu nhưng động thái lạ của hot girl Ivy Le khiến không ít người cho rằng cô đang ẩn ý nói về chồng cũ.

2 ngày qua, ca sĩ Hồ Quang Hiếu là cái tên được cộng đồng mạng và truyền thông nhắc đến nhiều nhất. Tài khoản mạng tên T.X tố giọng ca "Con bướm xuân" lợi dụng lúc cô say xỉn "cướp đời con gái" khiến dư luận dậy sóng. Sau sự việc, đại diện Hồ Quang Hiếu đã lên tiếng phủ nhận nhưng mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống.

Hiện Hồ Quang Hiếu vẫn chưa có động thái gì mới sau scandal hiếp dâm - Ảnh: FB

Giữa bão dư luận, mới đây vợ cũ Hồ Quang Hiếu - hot girl Ivy Le lại gây xôn xao khi có động thái lạ: "Hôm nay Facebook có 'bão' rồi, mắc gì mà inbox tôi cũng bị nổ luôn vậy ta". Chân dài này còn đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa mình và một người quen.

Cô thẳng thắn nhận định: "Thiệt chứ. Nhiều khi mình bỏ nó cũng có lý do chứ bộ. Bởi cũng không thấy có gì hối hận". Trong khi đó, người trò chuyện với vợ cũ Hồ Quang Hiếu lại chia sẻ: "Người đạo đức không có thì coi như số 0". Người này còn nhấn mạnh: "Nên hối hận vì quá mất thời gian với nó đi, kiếm một người có đạo đức còn khó hơn 1 người có địa vị trong xã hội".

Ivy Le thu hút sự chú ý khi có động thái lạ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Dù không trực tiếp "chỉ mặt đặt tên" đích danh chồng cũ nhưng không ít người cho rằng Ivy Le đang ẩn ý mỉa mai Hồ Quang Hiếu. Bởi chia sẻ này được đăng tải đúng thời điểm nam ca sĩ vướng scandal.

Hồ Quang Hiếu kết hôn năm 2015 nhưng chia tay sau đó 2 tháng. Thậm chí anh và Ivy Le chỉ sống chung vỏn vẹn 10 ngày - Ảnh: Internet

Trước đó, Ivy Le từng lên tiếng tố bị Hồ Quang Hiếu đánh đập. Chính những bất đồng đã khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau 2 tháng tổ chức hôn lễ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-luc-ho-quang-hieu-bi-to-cuong-dam-vo-cu-dang-status-day-an-y-bo-no-khong-co-gi-hoi-han-346331.html