Mệt mỏi và hốc hác vì Covid-19, Tiểu Vy vẫn làm fan 'ngạt thở' bằng vòng một ngồn ngộn

Trạng thái mà Tiểu Vy mới cập nhật trên trang cá nhân tiết lộ phần nào về tình trạng sức khỏe của cô.
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Thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid-19 có nhiều biến chuyển phức tạp, số ca bệnh gia tăng nhanh chóng, nhiều sao Việt cũng đã tuyên bố mình bị nhiễm bệnh. Mới đây nhất chính là nàng Hậu Tiểu Vy, sau thông báo, cô tạm dừng tất cả mọi hoạt động nghệ thuật lại để tập trung điều trị và ổn định lại sức khỏe. Đối diện với thông tin này, nhiều người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm và gửi lời chúc cô mau bình phục.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tiểu vy vừa cập nhật thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của mình sau thời gian điều trị. Theo những hình ảnh mà nàng Hậu đăng tải, có thể thấy thần sắc của cô trông khá mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng thấy rõ là hậu quả của việc thường xuyên thức khuya. Tuy vậy, cô vẫn ghi điểm mạnh với làn da mịn màng không tì vết của mình.
Ngoài ra, người hâm mộ còn chú ý đến một đặc điểm vô cùng đặc biệt trên thân hình của Tiểu Vy. Được biết, dù nàng Hậu đang vô cùng mệt mỏi bởi bệnh tật nhưng vóc dáng của cô vẫn vô cùng quyến rũ, trong ảnh, cô diện một chiếc áo hai dây ôm sát, để lộ khe ngực vô cùng gợi cảm.
Cách đây không lâu, tiểu Vy cũng đã đăng tải loạt ảnh chụp cận mặt của mình trông khá mệt mỏi vì phát hiện bản thân đã dương tính với Covid-19. Người hâm mộ tuy vô cùng lo lắng nhưng đã gửi nhiều lời hỏi thăm cũng như chúc cô giữ một tinh thần lạc quan để sớm khỏi bệnh.