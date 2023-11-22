Mẹ chồng Phương Trinh Jolie khoe vẻ ngoài rạng rỡ trong ngày sinh nhật, tính cách đặc biệt ra sao mà con dâu hết lời ca ngợi?

Hậu trường 22/11/2023 15:14

Trên trang cá nhân mới, Phương Trinh Jolie khoe hình ảnh tổ chức tiệc sinh nhật cực hoành tráng cho mẹ chồng.

Trên trang cá nhân mới đây, Phương Trinh Jolie khoe hình ảnh tổ chức tiệc sinh nhật cực hoành tráng cho mẹ chồng. Cụ thể, nữ ca sĩ gửi lời chúc đến phụ huynh: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Mai Ly. Chúc mẹ luôn nhiều sức khoẻ để bên cạnh con cháu". Bà xã Lý Bình còn tặng mẹ chồng quà xịn xò đến từ thương hiệu nổi tiếng, nhìn thôi cũng đủ hiểu đắt đỏ.

Không chỉ có Phương Trinh Jolie mà con gái của cô cũng không giấu tình cảm với bà nội. Cô bé cũng gửi lời đến người bà của mình: "Mia chúc bà nội có một ngày sinh nhật thật nhiều vui vẻ và may mắn, tuổi mới chúc bà nội luôn trẻ luôn yêu đời. Mia yêu bà nội nhất nhà luôn". Trong ảnh đính kèm, bé Mia tình cảm hôn lên má của bà nội.

Mẹ chồng Phương Trinh Jolie khoe vẻ ngoài rạng rỡ trong ngày sinh nhật, tính cách đặc biệt ra sao mà con dâu hết lời ca ngợi? - Ảnh 1Mẹ chồng Phương Trinh Jolie khoe vẻ ngoài rạng rỡ trong ngày sinh nhật, tính cách đặc biệt ra sao mà con dâu hết lời ca ngợi? - Ảnh 2
Phương Trinh Jolie khoe hình ảnh tổ chức tiệc sinh nhật cực hoành tráng cho mẹ chồng

Đáng chú ý là nhan sắc của mẹ chồng Phương Trinh Jolie. Dù đã U60 nhưng bà sở hữu nhan sắc cực trẻ trung và rạng rỡ. Gương mặt trắng hồng và phúc hậu của mẹ Lý Bình nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Mẹ chồng Phương Trinh Jolie khoe vẻ ngoài rạng rỡ trong ngày sinh nhật, tính cách đặc biệt ra sao mà con dâu hết lời ca ngợi? - Ảnh 3Mẹ chồng Phương Trinh Jolie khoe vẻ ngoài rạng rỡ trong ngày sinh nhật, tính cách đặc biệt ra sao mà con dâu hết lời ca ngợi? - Ảnh 4
Con gái riêng của Phương Trinh Jolie tặng quà và hôn bà cực tình cảm

Mẹ chồng Phương Trinh Jolie là người phụ nữ bình dị như bao người phụ nữ khác. Bà luôn cố gắng để nuôi dạy con cái trưởng thành. Đến khi con trai Quý Bình kết hôn, bà mới bất ngờ vì hoàn cảnh đặc biệt của con dâu.

Trong một chương trình truyền hình về đề tài gia đình trước đây, Phương Trinh Jolie đã tiết lộ về câu chuyện của mình: “Bởi vì hoàn cảnh của Trinh khá đặc biệt nên Trinh muốn gặp mẹ qua video call để biết rằng mẹ có chấp nhận trường hợp của mình hay không, Bình đã có kể cho mẹ nghe về mình hay chưa. Phải như vậy thì mình mới có thể đối mặt với mẹ”. Nữ diễn viên hạnh phúc tiết lộ bản thân không quá vất vả để thuyết phục mẹ chấp nhận cho hoàn cảnh của mình vì Lý Bình rất tâm lý, có đủ cách để gắn kết hai người phụ nữ xa lạ với nhau.

Mẹ chồng Phương Trinh Jolie khoe vẻ ngoài rạng rỡ trong ngày sinh nhật, tính cách đặc biệt ra sao mà con dâu hết lời ca ngợi? - Ảnh 5
Mẹ chồng Phương Trinh Jolie là một người phụ nữ tâm lý và rộng lượng với con dâu

Phương Trinh Jolie cũng cho biết vẫn lắng nghe và học hỏi từ mẹ chồng để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cô cảm thấy biết ơn khi luôn có mẹ chồng đồng hành, yêu thương và chăm sóc tận tình cho con gái riêng của cô.

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