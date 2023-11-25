Mẹ chồng '10 điểm' của Thanh Hằng: Liên tục ngợi khen nàng dâu mới trên mạng xã hội, thấu hiểu tính chất công việc showbiz

Kể từ sau đám cưới, "chị đại" làng mẫu chia sẻ cởi mở hơn về cuộc sống hôn nhân cũng như khoảnh khắc lãng mạn bên chồng ông xã nhạc trưởng của mình. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bà Bích Ngọc - mẹ chồng Thanh Hằng tiếp tục có bài viết về nàng dâu mới. Theo đó, bà đăng tải khoảnh khắc con dâu đi diễn thời trang ngay sau lễ cưới kèm lời đồng cảm, yêu thương:

Chỉ với hành động nhỏ này có thể thấy được rằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Thanh Hằng rất tốt đẹp. Bà thấu hiểu được tính chất công việc của con dâu trong showbiz. Một số cư dân mạng còn vô xin vía 'mẹ chồng quốc dân' như thế này.

"Vừa bước ra khỏi đám cưới là cháu đã đi làm ngay, mà không thể được nghỉ ngơi vì là vai 'đinh' của sự kiện (cái nón quai thao cách điệu con nói nặng trên 5kg) lên xuống bậc cùng sải bước sân khấu khá dài. May mà chồng cháu thu xếp được (thời gian hiếm hoi) để đi cùng lần này. Mẹ thương và lo cho cả 2 đứa, tội nghiệp các con tôi!. Trong vinh quang luôn có cả cay đắng, ngọt ngào".

Trước đó, ngay sau ngày cưới, bà Bích Ngọc khoe hẳn hình ảnh ngày vui của 2 con kèm theo đó, bà gửi lời cảm ơn đến họ hàng, bạn bè đã gửi lời chúc phúc: “Hai cháu nhà tôi đây ạ. Chờ mãi mới có ảnh vì nhiếp ảnh gia bận bịu. Bố mẹ cháu và cả nhà cả họ nhà cháu mong chờ ngày vui này sau bao năm. Cảm ơn các bạn Facebook gần xa trân trọng và yêu quý của tôi đã chúc phúc cho hai con chúng tôi những ngày tuyệt vời qua”.

Trước đó, ngay sau ngày cưới, bà Bích Ngọc khoe hẳn hình ảnh ngày vui của 2 con kèm theo đó, bà gửi lời cảm ơn đến họ hàng, bạn bè đã gửi lời chúc phúc

Mẹ chồng của Thanh Hằng còn cho biết lòng bà vui khôn xiết khi con trai “đã có người mà cả hai đứa rất yêu quý nhau cũng là bầu bạn cùng sẻ chia”. Bà luôn tự hào về con dâu và thường xuyên chia sẻ hình ảnh của Thanh Hằng trên mạng xã hội.

Mẹ chồng của Thanh Hằng còn cho biết lòng bà vui khôn xiết khi con trai “đã có người mà cả hai đứa rất yêu quý nhau cũng là bầu bạn cùng sẻ chia”

Về phía Thanh Hằng, cô cũng cớ những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống hôn nhân. Nữ siêu mẫu cho biết: "Tôi không phải làm dâu vì đã ở ngay ngôi nhà của mình. Dù vậy, tôi vẫn làm tròn lễ nghĩa, hiếu đạo với hai bên gia đình. Dĩ nhiên sẽ có những quan điểm khác nhau bởi khoảng cách thế hệ, những mong muốn cá nhân của người mẹ, mình sẽ dung hòa được bằng cách thuyết phục và kiên nhẫn nhiều hơn.

Tôi nghĩ mọi thứ sẽ không khó đâu, chỉ cần mình kiên nhẫn một chút và chọn thời điểm, thái độ để trò chuyện. Gia đình của anh Minh là gia đình tri thức, cũng sẽ có những nguyên tắc riêng và tôi cũng có những nguyên tắc của mình. Nhưng may mắn chúng tôi đều là những người hiểu biết, có thể nói chuyện, thông cảm với nhau. Mọi thứ đều đang rất vui vẻ".