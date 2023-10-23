Mẹ bỉm Khánh Thi 'vượt chỉ tiêu' 10kg sau sinh, Phan Hiển tâm lý chốt một câu ấm lòng!

Hậu trường 23/10/2023 09:10

Khánh Thi gây chú ý khi chia sẻ về tình trạng cân nặng sau sinh con thứ ba.

Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái được đặt trên ở nhà là Lisa. Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. Một tháng sau sinh, ái nữ nhà Khánh Thi đã cứng cáp, khỏe mạnh hơn và dung mạo vô cùng đáng yêu.

Mẹ bỉm Khánh Thi 'vượt chỉ tiêu' 10kg sau sinh, Phan Hiển tâm lý chốt một câu ấm lòng! - Ảnh 1
Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái được đặt trên ở nhà là Lisa

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi tiết lộ đã tăng 10kg so với chỉ tiêu bản thân đặt ra sau sinh 1 tháng. Dù vậy, mẹ bỉm vẫn tự tin khoe bộ ảnh dạo phố mùa thu Hà Nội. Nhan sắc của nữ kiện tướng dancesport được nhận xét vẫn đằm thắm, mặn mà và đầy cuốn hút.

Mẹ bỉm Khánh Thi 'vượt chỉ tiêu' 10kg sau sinh, Phan Hiển tâm lý chốt một câu ấm lòng! - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi tiết lộ đã tăng 10kg so với chỉ tiêu bản thân đặt ra sau sinh 1 tháng

Bà xã Phan Hiển còn kể về một người bạn trêu đùa rằng "sao chị lại photoshop kéo ngang mình". Đáp lại, Khánh Thi tự nhận mình béo khoẻ, béo đẹp, béo đáng yêu. Dưới bài đăng, Phan Hiển cũng khéo léo để lại bình luận an ủi vợ đầy ấm lòng: "Em luôn đẹp và hoàn hảo trong mắt anh".

Mẹ bỉm Khánh Thi 'vượt chỉ tiêu' 10kg sau sinh, Phan Hiển tâm lý chốt một câu ấm lòng! - Ảnh 3
Mẹ bỉm Khánh Thi 'vượt chỉ tiêu' 10kg sau sinh, Phan Hiển tâm lý chốt một câu ấm lòng! - Ảnh 4
Dưới bài đăng, Phan Hiển khéo léo để lại bình luận an ủi vợ đầy ấm lòng: "Em luôn đẹp và hoàn hảo trong mắt anh".

Ngay những tháng đầu đời, con gái Khánh Thi đã được ba mẹ làm lưu lại bộ ảnh kỷ niệm bên gia đình. Mới đây, Phan Hiển đã tự hào khẳng định con gái sơ sinh được hơn 2 tháng tuổi có một điểm rất giống bố: "Cái mũi giống tôi nha". Kèm theo đó là hình ảnh khoe cận điểm giống nhau của 2 bố con. 

Mẹ bỉm Khánh Thi 'vượt chỉ tiêu' 10kg sau sinh, Phan Hiển tâm lý chốt một câu ấm lòng! - Ảnh 5
Mới đây, Phan Hiển đã tự hào khẳng định con gái sơ sinh được hơn 2 tháng tuổi có một điểm rất giống bố: "Cái mũi giống tôi nha"

Bé Lisa có tên thật là Thùy Linh - tên này có chữ lót giống với mẹ nuôi tên T.D. Như vậy vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển có 3 bé lần lượt là Kubi Minh Cường, Anna Vương Diễm và Lisa Thùy Linh.

Mẹ bỉm Khánh Thi 'vượt chỉ tiêu' 10kg sau sinh, Phan Hiển tâm lý chốt một câu ấm lòng! - Ảnh 6
Như vậy vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển có 3 bé lần lượt là Kubi Minh Cường, Anna Vương Diễm và Lisa Thùy Linh

Sau 3 lần sinh nở, Khánh Thi không tránh khỏi việc sức khoẻ bị ảnh hưởng. Ở những ngày đầu ở cữ, Khánh Thi từng tiết lộ có dấu hiệu trầm cảm sau sinh: "Có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực. Nhưng tôi nhớ rằng những lúc trầm cảm sẽ có suy nghĩ không hay và tôi biết mình đang bắt đầu trầm cảm rồi. Biết được điều đó tôi tự nhủ mình phải làm gì đó cho vui lên, thoát khỏi cảm giác trầm cảm đó".

Mẹ bỉm Khánh Thi 'vượt chỉ tiêu' 10kg sau sinh, Phan Hiển tâm lý chốt một câu ấm lòng! - Ảnh 7
May mắn ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con

May mắn ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con. Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn. Anh biết cách che chở cho bà xã và các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà. 

Khánh Thi - Phan Hiển viên mãn bên các con, nhóc tỳ thứ 3 chiếm spotlight vì xinh xắn như búp bê đời thực

Khánh Thi - Phan Hiển viên mãn bên các con, nhóc tỳ thứ 3 chiếm spotlight vì xinh xắn như búp bê đời thực

Vừa qua, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã gây sốt khi hé lộ loạt ảnh gia đình 5 người đầy hạnh phúc và viên mãn. Đáng chú ý, nhóc tỳ thứ 3 chiếm spotlight vì xinh xắn như búp bê đời thực.

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