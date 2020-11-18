Phạm Quỳnh Anh tự tin khoe lưng trần gợi cảm trong bộ ảnh bán nude mới. Vóc dáng gợi cảm dù đã qua 2 lần sinh nở của nữ ca sĩ khiến nhiều người ghen tỵ.
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Loạt ảnh khoe lưng trần gợi cảm của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được stylist Phạm bảo Luận đăng tải cách đây không lâu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Thời gian gần đây, việc Phạm Quỳnh Anh chuyển hướng theo đuổi phong cách gợi cảm khiến khán giả thích thú. Đặc biệt, bộ ảnh bán nude khoe lưng trần gợi cảm mới đây của nữ ca sĩ đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, một cư dân mạng bình luận: “Bộ ảnh không hề phô, mẹ 2 con ngày càng xuất sắc”.
Được biết, để sở hữu vóc dáng thon gọn hiện tại, giọng ca “Bụi bay vào mắt” đã dành phần lớn thời gian luyện tập thể thao.
Thoạt nhìn, khán giả không thể tin đây là vóc dáng của một người phụ nữ đã trải qua 2 lần sinh nở. Có thể nói, hình tượng “người phụ nữ quyến rũ” được stylist của nữ ca sĩ xây dựng lần này đã khiến khán giả vô cùng thích thú.