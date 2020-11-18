Ngỡ ngàng trước nhan sắc không tuổi của Trương Ngọc Ánh: Tự tin khoe dáng nuột như gái 18 dù ở tuổi U50

Loạt ảnh Trương Ngọc Ánh tự tin khoe dáng nuột như gái 18 dù sắp bước sang tuổi 50 khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ.

Dù đang ở độ tuổi U50 nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn sở hữu thân hình quyến rũ, căng tràn sức sống. Nhờ vóc dáng thon gọn, cân đối, nữ diễn viên tự tin diện những trang phục bó sát khoe trọn thân hình gợi cảm.

Trương Ngọc Ánh tự tin khoe dáng như gái 18 - Ảnh: Internet

Hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng ở mỗi lần xuất hiện Trương Ngọc Ánh luôn thu hút sự chú ý từ khán giả bởi phong cách thời trang trẻ trung, cùng vóc dáng quyến rũ nhiều người ao ước.

Trương Ngọc Ánh lựa chọn trang phục ôm sát cơ thể ở mỗi lần xuất hiện - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, dù bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc nhưng cô vẫn không quên duy trì thói quen dưỡng da, luyện tập thể thao điều độ. Nhờ đó, Trương Ngọc Ánh luôn xuất hiện rạng rỡ trong mắt công chúng.

Nữ diễn viên rất chăm chỉ tập thể thao để duy trì vóc dáng cân đối - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, để sở hữu vóc dáng “vạn người mê” hiện tại, Trương Ngọc Ánh từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát, gây mất hình tượng trong mắt khán giả vì thân hình tròn trịa. Thời gian sau, nhờ sự tư vấn cô bạn thân Lý Thuỳ Chang (bạn gái của diễn viên Chi Bảo), Trương Ngọc Ánh nhanh chóng lấy lại thân hình cân đối nhờ các phương pháp ăn uống, luyện tập khoa học.

Nữ diễn viên được đánh giá có nhan sắc không tuổi - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau gần 20 năm theo đuổi con đường nghệ thuật diễn viên - người mẫu Trương Ngọc Ánh vẫn được nhiều khán giả đánh giá là một trong những sao nữ sở hữu vẻ đẹp không tuổi với nhan sắc vượt thời gian tựa như thuở mới vào nghề.

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