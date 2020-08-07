MC Xuân Bắc muốn vào 'tuyến lửa' chống Covid-19, phản ứng của 2 con trai khiến dân tình ngã ngửa

Xin ý kiến của cả nhà về việc vào Đà Nẵng chống dịch Covid-19, MC Xuân Bắc bị hai cậu con trai phản đối vì cho rằng anh không giúp ích được gì.

Những câu chuyện hài hước của MC Xuân Bắc về hai cậu con trai Minh Bủm và Bi Béo khiến dân mạng cười ra nước mắt. Sự dí dỏm của nam MC cùng những câu đối đáp vô cùng đáng yêu, lý lắc của hai cậu nhóc khiến dân mạng thích thú. MC Xuân Bắc và hai con trai - Ảnh: FB Mới đây, MC của chương trình "Ơn giời cậu đây rồi" chia sẻ cuộc trò chuyện của ba cha con trong bữa cơm. Trước tình hình dịch Covid-19, nghệ sĩ Xuân Bắc xin ý kiến cả nhà để vào Đà Nẵng chống dịch: "Hay là bây giờ bố xung phong vào Đà Nẵng để cùng chung tay chống dịch nhé!”.

Tưởng rằng sẽ được cả nhà ủng hộ, nhưng không, ông bố hai con lại bị phản đối kịch liệt bởi những lý do khó đỡ. Con trai Xuân Bắc cho rằng bố chỉ là MC, diễn viên, nhưng Đà Nẵng lúc này đang cần bác sĩ nên anh sẽ không giúp được gì. Chưa hết, các cậu nhóc còn không ngần ngại chê bai sự hậu đậu của ông bố nổi tiếng là "chủ quan lắm" và phũ phàng phản đối: "Cứ đòi vào như bố thì có mà dịch to hơn à?”.

Xuân Bắc chia sẻ bức ảnh hai cậu nhóc đang miệt mài ăn cơm nhưng không quên công kích mình - Ảnh: FB Dù phản đối, nhưng khi nghe Xuân Bắc thuyết phục: "Ai cũng có lý do thì ai chia sẻ, ai chung tay hả. Thế cứ ngồi đây xem thời sự và lo lắng à!?", Bi Béo quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm ủng hộ Đà Nẵng chống dịch. Thế nhưng khi anh trai nhắc nhở, quyên góp hết tiền đâu sau này lấy vợ, cậu nhóc lập tức thay đổi: "Ừ, thế thì Bi góp một nửa thôi còn một nửa sau này lấy vợ. Hơi nghèo nhưng Bi sẽ lấy vợ Đà Nẵng vì vợ Bi sẽ biết Bi góp tiền cho Đà Nẵng, vợ Bi sẽ thích Bi hơn". Xuân Bắc chia sẻ câu chuyện vui của mình và các con. Hai cậu nhóc được nhận xét dí dỏm và hài hước giống bố - Ảnh: FB Dù không được hai cậu con trai ủng hộ ra Đà Nẵng chống dịch, nhưng Xuân Bắc vẫn hài lòng: "Vui vì con em vừa biết chia sẻ với đời vừa biết... tính toán cho tương lai".

Tuyền Mập - MC của chương trình gây tranh cãi về đồ bộ chính thức lên tiếng Không phải là người trực tiếp phát ngôn tranh cãi về đồ bộ, Tuyền Mập vẫn chân thành gửi lời xin lỗi những ai đã hiểu lầm về nội dung của chương trình.

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