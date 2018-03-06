Những chia sẻ mới nhất của MC Thảo Vân sau nhiều ngày đau buồn vì sự ra đi của bố khiến nhiều người không khỏi xót xa.
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Cách đây ít ngày, MC Thảo Vân đau xót chia sẻ tin buồn bố qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.
Sau khi lo liệu chu toàn tang lễ, đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng, Thảo Vân vừa viết tâm thư cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp cùng những khán giả đã quan tâm, gửi lời chia buồn đến cô và gia đình.
MC của chương trình Táo Quân 2018 viết: “Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cám ơn các anh chị, các bạn, các em đã đến chia buồn, tiễn đưa cha, ông, cụ chúng tôi là Cụ Nguyễn Văn Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhà tôi ở xa, nhưng các anh chị, các bạn, các em đã không quản ngại khó khăn đến tận nơi chia sẻ. Nhiều anh chị vì điều kiện không thể đến tận nơi cũng đã gửi lời chia buồn đầy quan tâm tới gia đình. Gia đình tôi vô cùng trân trọng tình cảm của các anh chị, các bạn và các em! Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ sót xin được mọi người lượng thứ... Xin ngàn lần cảm tạ tấm chân tình của các anh chị, các bạn và các em! Tôi cũng mong các anh chị, các bạn và các em thông cảm khi không thể trả lời các comment chia buồn trên fb. Xin cám ơn rất nhiều!”.
Tâm thư cảm ơn của Thảo Vân nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng. Dưới bài viết, nhiều người còn để lại lời nhắn mong Thảo Vân nhanh chóng vượt qua mất mát to lớn này.