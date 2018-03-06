MC Thảo Vân lần đầu lên tiếng sau thời gian đau buồn vì bố qua đời

Hậu trường 06/03/2018 15:51

Những chia sẻ mới nhất của MC Thảo Vân sau nhiều ngày đau buồn vì sự ra đi của bố khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cách đây ít ngày, MC Thảo Vân đau xót chia sẻ tin buồn bố qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.

Sau khi lo liệu chu toàn tang lễ, đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng, Thảo Vân vừa viết tâm thư cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp cùng những khán giả đã quan tâm, gửi lời chia buồn đến cô và gia đình.

MC Thảo Vân lần đầu lên tiếng sau thời gian đau buồn vì bố qua đời - Ảnh 1
MC Thảo Vân đau buồn trước sự ra đi của người bố kính yêu - Ảnh: Internet

MC của chương trình Táo Quân 2018 viết: “Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cám ơn các anh chị, các bạn, các em đã đến chia buồn, tiễn đưa cha, ông, cụ chúng tôi là Cụ Nguyễn Văn Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhà tôi ở xa, nhưng các anh chị, các bạn, các em đã không quản ngại khó khăn đến tận nơi chia sẻ. Nhiều anh chị vì điều kiện không thể đến tận nơi cũng đã gửi lời chia buồn đầy quan tâm tới gia đình. Gia đình tôi vô cùng trân trọng tình cảm của các anh chị, các bạn và các em! Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ sót xin được mọi người lượng thứ... Xin ngàn lần cảm tạ tấm chân tình của các anh chị, các bạn và các em! Tôi cũng mong các anh chị, các bạn và các em thông cảm khi không thể trả lời các comment chia buồn trên fb. Xin cám ơn rất nhiều!”.

Tâm thư cảm ơn của Thảo Vân nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng. Dưới bài viết, nhiều người còn để lại lời nhắn mong Thảo Vân nhanh chóng vượt qua mất mát to lớn này.

MC Thảo Vân lần đầu lên tiếng sau thời gian đau buồn vì bố qua đời - Ảnh 2
Diễn viên Đinh Trà My nhắn nhủ đến người bạn thân thiết của mình - Ảnh: FBNV
MC Thảo Vân lần đầu lên tiếng sau thời gian đau buồn vì bố qua đời - Ảnh 3
Trước đó, Thảo Vân khiến công chúng xót xa...
MC Thảo Vân lần đầu lên tiếng sau thời gian đau buồn vì bố qua đời - Ảnh 4
 ...khi chia sẻ một loạt hình ảnh hạnh phúc bên bố lúc ông còn sống trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Sau đám tang, Thảo Vân đau xót chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố

Sau đám tang, Thảo Vân đau xót chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố

MC Thảo Vân vừa chia sẻ lại hình ảnh vui vẻ bên bố khi ông còn sống khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

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