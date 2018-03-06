MC Thảo Vân đau buồn trước sự ra đi của người bố kính yêu - Ảnh: Internet

MC của chương trình Táo Quân 2018 viết: “Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cám ơn các anh chị, các bạn, các em đã đến chia buồn, tiễn đưa cha, ông, cụ chúng tôi là Cụ Nguyễn Văn Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhà tôi ở xa, nhưng các anh chị, các bạn, các em đã không quản ngại khó khăn đến tận nơi chia sẻ. Nhiều anh chị vì điều kiện không thể đến tận nơi cũng đã gửi lời chia buồn đầy quan tâm tới gia đình. Gia đình tôi vô cùng trân trọng tình cảm của các anh chị, các bạn và các em! Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ sót xin được mọi người lượng thứ... Xin ngàn lần cảm tạ tấm chân tình của các anh chị, các bạn và các em! Tôi cũng mong các anh chị, các bạn và các em thông cảm khi không thể trả lời các comment chia buồn trên fb. Xin cám ơn rất nhiều!”.

Tâm thư cảm ơn của Thảo Vân nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng. Dưới bài viết, nhiều người còn để lại lời nhắn mong Thảo Vân nhanh chóng vượt qua mất mát to lớn này.