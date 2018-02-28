Sau khi biết được tin buồn của đồng nghiệp, hàng loạt sao Việt đã gửi lời chia buồn đến MC Thảo Vân và gia đình.
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Sau khi nhận được tin ba MC Thảo Vân qua đời, nhiều sao Việt đã gửi lời động viên và chia buồn trước mất mát của cô và gia đình. Được biết, ba Thảo Vân qua đời vào chiều 27/2 vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.
Trước đó ít ngày, nữ MC cũng về thăm ba và bày tỏ sự lo lắng vì tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút của ông.
Trước MC Thảo Vân, một loạt sao Việt cũng nhận tin buồn ngay đầu năm Mậu Tuất 2018. Cụ thể, hôm mùng 2 tết, ca sĩ Quang Dũng nhận hung tin bố qua đời đột ngột. Trước đó, nhiều nghệ sĩ và bạn bè cũng bày tỏ sự thương tiếc khi bố diễn viên Trương Ngọc Ánh mất vào ngày 10/2.