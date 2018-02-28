Sau khi biết được tin buồn của đồng nghiệp, hàng loạt sao Việt đã gửi lời chia buồn đến MC Thảo Vân và gia đình.

Sau khi nhận được tin ba MC Thảo Vân qua đời, nhiều sao Việt đã gửi lời động viên và chia buồn trước mất mát của cô và gia đình. Được biết, ba Thảo Vân qua đời vào chiều 27/2 vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.

MC Thảo Vân thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Cô cố nén nỗi đau để cùng người thân lo chu toàn hậu sự cho ba - Ảnh: FBNV

Siêu mẫu Hà Anh, MC Công Tố, diễn viên Bảo Thanh gửi lời chia buồn đến Thảo Vân và gia đình - Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Huy Tuấn, MC Phan Anh cũng gửi lời động viên đến đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Rất nhiều nghệ sĩ chia buồn và mong Thảo Vân vượt qua nỗi đau để cùng gia đình lo hậu sự cho ba - Ảnh: FBNV

Trước đó ít ngày, nữ MC cũng về thăm ba và bày tỏ sự lo lắng vì tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút của ông.

Bà mẹ một con lo lắng khi tình trạng sức khỏe của ba ngày càng suy yếu - Ảnh: FBNV

Hình ảnh cuối cùng Thảo Vân và con trai chụp cùng ba được cô chia sẻ cách đây ít ngày - Ảnh: FBNV

Trước MC Thảo Vân, một loạt sao Việt cũng nhận tin buồn ngay đầu năm Mậu Tuất 2018. Cụ thể, hôm mùng 2 tết, ca sĩ Quang Dũng nhận hung tin bố qua đời đột ngột. Trước đó, nhiều nghệ sĩ và bạn bè cũng bày tỏ sự thương tiếc khi bố diễn viên Trương Ngọc Ánh mất vào ngày 10/2.

MC Thảo Vân đau buồn về quê chịu tang cha Bố đẻ MC Thảo Vân vừa qua đời tại Lạng Sơn, hưởng thọ 90 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dong-dep-cua-hang-loat-sao-viet-khi-nghe-tin-ba-mc-thao-van-qua-doi-273159.html