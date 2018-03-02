MC Thảo Vân vừa chia sẻ lại hình ảnh vui vẻ bên bố khi ông còn sống khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

Ngày 27/2 vừa qua, MC Thảo Vân khiến cư dân mạng xót xa khi thông báo bố cô đã qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi. Sau khi biết tin, người thân, bạn bè cùng đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn, động viên đến Thảo Vân. Mọi người hi vọng cô sẽ nhanh chóng vượt qua mất mát to lớn này để cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho bố.

Sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng, mới đây trên trang cá nhân, MC chương trình Táo Quân 2018 vừa chia sẻ lại ảnh chụp cùng bố khi ông còn sống.

Thảo Vân chia sẻ lại khoảnh khắc bình dị, thân thương bên bố khi ông còn sống - Ảnh: FBNV

Dù con gái đã lớn nhưng ông vẫn cưng nựng như thuở còn bé - Ảnh: FBNV

Trong dịp Tết vừa qua, MC sinh năm 1970 bày tỏ sự lo lắng khi sức khỏe của bố suy yếu nhiều - Ảnh: FBNV

Xem lại nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của Thảo Vân bên bố khi ông còn sống, nhiều người không khỏi chạnh lòng - Ảnh: FBNV

MC Thảo Vân: Mai con muốn về thăm ba, nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến nữa! Chắc rằng ở nơi ba mẹ cô gặp lại nhau, họ vẫn sẽ hạnh phúc và tự hào về cô gái út hiếu thảo, nhân hậu. Và họ đã mỉm cười nơi chín suối!

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