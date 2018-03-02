Sau đám tang, Thảo Vân đau xót chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố

Hậu trường 02/03/2018 11:56

MC Thảo Vân vừa chia sẻ lại hình ảnh vui vẻ bên bố khi ông còn sống khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

Ngày 27/2 vừa qua, MC Thảo Vân khiến cư dân mạng xót xa khi thông báo bố cô đã qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi. Sau khi biết tin, người thân, bạn bè cùng đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn, động viên đến Thảo Vân. Mọi người hi vọng cô sẽ nhanh chóng vượt qua mất mát to lớn này để cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho bố.

Sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng, mới đây trên trang cá nhân, MC chương trình Táo Quân 2018 vừa chia sẻ lại ảnh chụp cùng bố khi ông còn sống.

Sau đám tang, Thảo Vân đau xót chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố - Ảnh 1
Thảo Vân chia sẻ lại khoảnh khắc bình dị, thân thương bên bố khi ông còn sống - Ảnh: FBNV
Sau đám tang, Thảo Vân đau xót chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố - Ảnh 2
Dù con gái đã lớn nhưng ông vẫn cưng nựng như thuở còn bé - Ảnh: FBNV
Sau đám tang, Thảo Vân đau xót chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố - Ảnh 3
Trong dịp Tết vừa qua, MC sinh năm 1970 bày tỏ sự lo lắng khi sức khỏe của bố suy yếu nhiều - Ảnh: FBNV
Sau đám tang, Thảo Vân đau xót chia sẻ lại khoảnh khắc bên bố - Ảnh 4
Xem lại nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của Thảo Vân bên bố khi ông còn sống, nhiều người không khỏi chạnh lòng - Ảnh: FBNV
MC Thảo Vân: Mai con muốn về thăm ba, nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến nữa!

MC Thảo Vân: Mai con muốn về thăm ba, nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến nữa!

Chắc rằng ở nơi ba mẹ cô gặp lại nhau, họ vẫn sẽ hạnh phúc và tự hào về cô gái út hiếu thảo, nhân hậu. Và họ đã mỉm cười nơi chín suối!

Xem thêm
Từ khóa:   Thảo Vân Cha MC Thảo Vân qua đời MC Thảo Vân

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 39 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42