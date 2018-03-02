MC Thảo Vân vừa chia sẻ lại hình ảnh vui vẻ bên bố khi ông còn sống khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.
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Ngày 27/2 vừa qua, MC Thảo Vân khiến cư dân mạng xót xa khi thông báo bố cô đã qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi. Sau khi biết tin, người thân, bạn bè cùng đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn, động viên đến Thảo Vân. Mọi người hi vọng cô sẽ nhanh chóng vượt qua mất mát to lớn này để cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho bố.
Sau khi đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng, mới đây trên trang cá nhân, MC chương trình Táo Quân 2018 vừa chia sẻ lại ảnh chụp cùng bố khi ông còn sống.