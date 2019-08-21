MC Phan Anh tung bằng chứng không lấy tiền từ thiện, Duy Mạnh 'cà khịa' cực gắt

Cách đây ít ngày, MC Phan Anh bất ngờ lên tiếng về ồn ào tiền từ thiện vào năm 2016. Anh công khai giấy tờ chiếc xe được mua trước thời điểm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt và khẳng định tiền mua xe không liên quan đến tiền từ thiện.

Chứ gặp phải tớ thì tớ đớp hết 24 tỷ luôn, không cho ai đồng nào hết! Thì đã làm gì được nhau hả...?”.

Anh viết: "Mình nói thật nhé!!! Cậu MC Lũ... cậu ấy hô hào quyên góp được 24 tỷ tiền từ thiện của thiên hạ. Cậu bỏ ra 3 tỷ mua mì gói, nước mắm, gạo, muối, mắm tôm, bò, lợn... để phát tặng người nghèo! Còn lại 21 tỷ cậu ý bỏ túi. Tớ nghĩ cậu ấy làm như thế là quá tử tế rồi…

Nam ca sĩ không ngại gọi Phan Anh là 'MC Lũ' và đăng kèm bức ảnh chế - Ảnh: Internet

Tiếp đó, Duy Mạnh nhắn nhủ đến cư dân mạng, những người từng gay gắt chỉ trích Phan Anh: “Thậm chí đến bố mẹ, anh em trong gia đình còn không tin nhau, chả lẽ quý vị lại đi tin một cá nhân xa lạ hả? Trên đời này làm gì có ông Tiên, ông Bụt? Ông Tiên, ông Bụt là do con người tưởng tượng ra quý vị ạ!

Con người mà vẫn còn thèm ăn, thèm chơi… thì thằng nào cũng thèm tiền hết quý vị ạ!! Tốt nhất là hãy tự trách bản thân mình là tại sao có những lúc mình lại keo kiệt bủn xỉn với chính người thân của mình? Để rồi lại dễ dãi đưa tiền cho kẻ khác làm từ thiện hộ cho mình nhỉ? Đưa tiền cho kẻ khác làm từ thiện hộ mình. Đó là hành động ngu ngốc nhất. Bạn sẽ biến người đó thành kẻ tham lam. Kẻ đó vừa có tiếng vừa có miếng. Còn bạn chả được cái gì hết… Rõ chưa?”.

Nam ca sĩ từng là chủ nhân của rất nhiều phát ngôn sốc gây bão mạng - Ảnh: FB

Phản hồi về việc Duy Mạnh "cà khịa" chuyện làm từ thiện, Phan Anh không có bất kỳ lời đáp trả nào. Ông bố 3 con trả lời trên Người lao động: "Thời gian này, tôi xin phép dành để học hỏi và làm những điều có ích cho bản thân mình, cho những người đang cần mình".