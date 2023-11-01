MC Ốc Thanh Vân được phong danh hiệu NSƯT ở tuổi 39, cuộc sống hiện tại sau khi rời xa showbiz ra sao?

Trải qua hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã có không ít vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh, phim truyền hình tới cả kịch nói lẫn hài kịch và là diễn viên lồng tiếng. Để có được một sự nghiệp phát triển như hiện tại, Ốc Thanh Vân có một nền tảng giáo dục tốt từ gia đình. Được biết, mẹ cô là giáo viên thanh nhạc và nữ MC từ nhỏ đã sớm được bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật của mình, nữ MC đã từng tham gia các lớp học múa, luyện piano và tập hát.

Mới đây, khán giả khá bất ngờ khi Ốc Thanh Vân có tên trong danh sách 102 nghệ sĩ được xét duyệt phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023 (thuộc lĩnh vực sân khấu). Theo đó, Ốc Thanh Vân được phong danh hiệu với tư cách diễn viên, hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân, TP.HCM.

Những năm vừa qua, Ốc Thanh Vân còn là MC của nhiều chương trình dành giải trí hot như: Vì cuộc sống tươi đẹp, Chuyện phái Đẹp, Nào ta cùng hát, Cầu vồng nghệ thuật, Bước nhảy hoàn vũ,..

Kịch nói là vùng đất màu mỡ mà Ốc Thanh Vân đã đặt chân vào khi bắt đầu khởi nghiệp, với vai Thủy trong vở Người vợ ma, vai diễn này đã mang lại cho cô giải thưởng Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất năm 2007. Và nhờ ưu thế nói được hai thứ giọng của miền Bắc và miền Nam nên Ốc Thanh Vân đã có thể tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim và rất thành công như: Puss In Boots, Cô Gái Xấu Xí…

Thời gian gần đây, nữ diễn viên hạn chế lên sóng truyền hình để dành nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và cùng các con lớn lên. Cô cũng thừa nhận, quyết định "lui về ở ẩn" khiến cuộc đời cô có nhiều thay đổi so với trước đây.

"Hiện tại tôi sống cuộc sống của một người bình thường. Bắt đầu ngày mới rất sớm với những ca dạy yoga cả trực tiếp lẫn online. Thời gian còn lại thì tôi đưa và đón các con đi học. Tôi tham gia mọi hoạt động tại trường của các con và không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào của các bé" - Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên hạn chế lên sóng truyền hình để dành nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và cùng các con lớn lên

Trong một lần chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Ốc Thanh Vân cho biết không còn đi đi diễn nhiều nên cô cũng không còn gắn với những bộ quần áo đẹp, giày cao gót hay dụng cụ trang điểm. Thậm chí có những ngày đi quay hình, nữ diễn viên phải mua đồ để mặc vì tủ đồ hiện tại của cô chủ yếu là trang phục tập yoga.

Nữ MC khẳng định cô đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hơn thế nữa, cô thấy hạnh phúc vì dù đã rời xa sân khấu nhưng bản thân vẫn được khán giả nhớ đến, thường xuyên nhận được những tin nhắn hỏi thăm. Cô gọi đó là sự may mắn và là phước phần mà nghệ sĩ có được sau nhiều năm làm nghề.

"Hiện tại tôi sống cuộc sống của một người bình thường. Bắt đầu ngày mới rất sớm với những ca dạy yoga cả trực tiếp lẫn online" - Ốc Thanh Vân chia sẻ

Về hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân cho biết nếu có cơ hội, cô sẵn sàng trở lại sân khấu. Bên cạnh đó, nếu có phim truyền hình, điện ảnh phù hợp, cô cũng sẽ cố gắng sắp xếp tham gia.

"Với tôi, làm công việc nghệ thuật ở thời điểm này không với mục đích để nổi tiếng hơn hay để kiếm được nhiều tiền hơn mà vì muốn trả ơn Tổ nghiệp, trả ơn nghề, bởi công việc này đã cho tôi mọi điều, thậm chí là được nhiều hơn những gì mình mong đợi trong suốt quãng đời tuổi trẻ của mình" - nữ diễn viên chia sẻ.

Nhờ những nỗ lực trong lao động bền bỉ thời gian qua, đầu năm 2023, gia đình nữ MC hạnh phúc khi đón tậu được căn biệt thự ngay trước thềm năm mới

Nhờ những nỗ lực trong lao động bền bỉ thời gian qua, đầu năm 2023, gia đình nữ MC hạnh phúc khi đón tậu được căn biệt thự ngay trước thềm năm mới. Chỉ qua vài hình ảnh có thể thấy cơ ngơi mới của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Trí Rùa khá rộng rãi và khang trang. Nó thuộc kiểu kiến trúc mái vòm tạo điểm nhấn độc đáo trong kiến trúc cho không gian sống. Tổ ẩm của nàng MC lấy màu trắng làm chủ đạo, nội thất mang màu trầm khiến tổng thể hài hòa, ấm cúng tạo nên sự sang trọng, hiện đại.

Trước đó, gia đình cô sống tại một biệt thự lớn, xanh mướt giữa Sài Gòn

Trước đó, gia đình cô sống tại một biệt thự lớn, xanh mướt giữa Sài Gòn. Vợ chồng cô đồng lòng xây dựng cho các con có một không gian sống xanh mát, trong lành để vui đùa ngay trong biệt thự khang trang.