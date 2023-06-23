Ốc Thanh Vân chia sẻ lý do rời ánh đèn sân khấu và chỉ tham gia gameshow trong nhiều năm qua

Chia sẻ về lý do tạm rời xa showbiz, Ốc Thanh Vân nói cô muốn toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Sau hơn 10 năm chung sống, nữ diễn viên và ông xã có ba người con.

Trước đó, tại buổi ra mắt web-drama Siêu trợ lý của đàn em Trương Quỳnh Anh, Ốc Thanh Vân xuất hiện với trang phục giản dị. Đây là lần hiếm hoi cô góp mặt trong một dự án giải trí thời gian gần đây. Nữ diễn viên nói hiện cô đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật khá lâu.

Mới đây, Ốc Thanh Vân gây chú ý khi xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Trước đó, nữ diễn viên khá im ắng, tạm ngưng các hoạt động showbiz để tập trung cho mục tiêu riêng. Bà mẹ ba con từng nghĩ rằng bản thân đã có một cuộc sống khác và không còn cơ hội quay trở lại với các gameshow.

Chia sẻ về lý do tạm rời xa showbiz, Ốc Thanh Vân nói cô muốn toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Sau hơn 10 năm chung sống, nữ diễn viên và ông xã có ba người con

Ốc Thanh Vân cho biết những ngày bình thường, cô bận rộn với lớp dạy yoga. Tuy nhiên, khi biết được tính chất của chương trình là hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, Ốc Thanh Vân quyết định tham gia.

Ốc Thanh Vân gây chú ý khi xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình ý nghĩa.

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là giảng viên thanh nhạc, nên Ốc Thanh Vân sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất, ca hát. Cô được gia đình tạo điều kiện để phát triển tài năng từ nhỏ.

Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực kịch nói, vai Thủy trong vở kịch kinh dị "Người vợ ma" được coi là vai diễn ấn tượng nhất của Thanh Vân trên sân khấu kịch Sài Gòn.

Ốc Thanh Vân trong vở kịch Người vợ ma (phiên bản mới năm 2020)

Tuy nhưng Ốc Thanh Vân lại được khán giả mến mộ hơn cả qua bộ phim trên màn ảnh. Cô có khả năng biến hoá trong nhiều dạng vai. Trong đó, hai vai diễn ấn tượng nhất của Ốc Thanh Vân có lẽ là Trân trong phim Tình yêu còn lại và Cẩm Linh trong Cô gái xấu xí. Gần đây nhất, nữ diễn viên góp phần tạo nên thành công của các phim điện ảnh như Lật mặt: 48h, Cô gái từ quá khứ,...

Vai diễn ấn tượng nhất của Ốc Thanh Vân có lẽ là Trân trong phim Tình yêu còn

Nữ diễn viên góp phần tạo nên thành công của các phim điện ảnh như Lật mặt: 48h

Trong showbiz Việt, Ốc Thanh Vân được mệnh danh là mỹ nhân đa tài. Cô thành công trong nhiều vai trò từ diễn viên kịch nói, diễn viên truyền hình, điện ảnh cho đến MC. Cô là người dẫn chương trình của hàng loạt gameshow ăn khách như Chuyện phái đẹp, Bước nhảy hoàn vũ, Người nội trợ hoàn hảo, Điều con muốn nói... Đồng thời, nữ MC còn đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhiều bộ phim.

Ốc Thanh Vân được mệnh danh là mỹ nhân đa tài

Ốc Thanh Vân thành công trong nhiều vai trò từ diễn viên kịch nói, diễn viên truyền hình, điện ảnh cho đến MC

Cống hiến cho nghệ thuật đã hơn 10 năm, Ốc Thanh Vân cũng mang về cho mình những giải thưởng và đề cử danh giá như: Huy chương bạc cá nhân với vai Lan trong vở Mẹ và người tình, Huy chương vàng với vai vợ ông Hoàng trong vở Nước mắt người điên, Giải ba Bước nhảy Hoàn vũ 2014, Huy chương vàng trong vở Đàn bà, Đề cử giải Mai vàng cho nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất trong bộ phim Lật mặt: 48h,...

Ốc Thanh Vân cống hiến hơn 10 năm, mang về nhiều thành tích lẫn tình yêu thương của khán giả

Không chỉ có sự nghiệp thành đạt, Ốc Thanh Vân còn sở hữu gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Cô kết hôn vào năm 2008 với ồng xã Trí Rùa, anh là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của nữ diễn viên. Được biết, nữ MC và chồng đã quen nhau từ khi cả hai còn học chung trường. Khi ấy, Ốc Thanh Vân là một cô học trò xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi thì ngược lại chồng cô lại khá nghịch ngợm.

Dù tích cách đối lập nhưng cả hai là một cặp vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ, đến nay cả hai đã chung sống hơn 20 năm. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên ông xã Trí Rùa và 3 nhóc tỳ đáng yêu là Coca sinh năm 2011, tiếp đến là con gái Cola sinh năm 2013 và bé Cacao sinh năm 2015.

Ốc Thanh Vân có cuộc sống hơn 20 năm bên ông xã Trí Rùa

Tổ ấm của cô cùng chồng và 3 con khiến nhiều người ngưỡng mộ

Có lẽ vì đã có được cuộc sống hạnh phúc như mong muốn, nên dù đã bước sang tuổi U40 và là mẹ của 3 nhóc tỳ, Ốc Thanh Vân vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng thon gọn. Cô thường chia sẻ hình ảnh tập yoga tràn đầy năng lượng, hay nhiều khoảnh khắc ấm áp bên gia đình lên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Ốc Thanh Vân là nữ nghệ sĩ có đời tư ''sạch bóng''

Cô thường chia sẻ hình ảnh tập yoga tràn đầy năng lượng

Sau thời gian rời xa ánh hào quang nghệ thuật, Ốc Thanh Vân công khai chia sẻ với người hâm mộ hiện tại nữ diễn viên đang làm công việc của một giáo viên yoga hay chính xác hơn là một huấn luyện viên yoga. Ốc Thanh Vân cho biết thêm khi đến với công việc mới này, cuộc đời cô như bước sang trang mới. Mỗi ngày cô đều vui vẻ, tràn đầy năng lượng đến phòng dạy và gặp học viên, cuộc sống trôi qua êm đềm khiến cô cảm thấy hài lòng.