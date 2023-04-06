Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được

Là MC, diễn viên được nhiều người yêu mến, Ốc Thanh Vân còn khiến nhiều người ghen tỵ bởi hôn nhân hạnh phúc bên chồng Trí Rùa và 3 con Coca, Cola và Cacao đáng yêu. Trong 3 nhóc tỳ, con gái Cola giống Ốc Thanh Vân nhất. Cô nhóc chào đời vào năm 2013 và chính thức tròn 10 tuổi vào ngày 6/4.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân chia sẻ bộ ảnh sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ Cola. Có thể thấy, ái nữ nhà Ốc Thanh Vân "đốn tim" khán giả bởi vẻ ngoài kẹo ngọt, trong sáng. Khi được trang điểm chỉn chu, nhóc tì nhận được nhiều đánh giá cao về vẻ ngoài. Bé rất dạn dĩ, tự tin trước ống kính máy ảnh và tạo dáng chuyên nghiệp, thần thái như mẫu nhí chuyên nghiệp. Nhiều khán giả nhận xét ái nữ Cola ngày càng lớn phổng phao, xinh xắn và ngày càng giống mẹ nhiều hơn.

Ốc Thanh Vân chia sẻ bộ ảnh sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ Cola - Ảnh: Internet

Được biết, hiện nhóc tì đang học tại ngôi trường quốc tế với mức học phí hơn nửa tỷ/năm. Nhờ được mẹ tạo điều kiện giáo dục tốt, cô bé có khả năng nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh. Đồng thời, ái nữ nhà nữ MC còn nắm chắc cơ hội được tuyển thẳng vào các đại học lớn trên thế giới trong tương lai.

Được mẹ tạo điều kiện giáo dục tốt, cô bé có khả năng nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn từng tự hào khoe con gái Cola có tài lẻ cuộn lưỡi thành hình hoa 3 cánh – chỉ có 1% người làm được. Ngoài khả năng uốn lưỡi, Cola còn có thể nhếch một bên mí mắt tạo nếp gấp khá lạ kỳ, trong khi mí mắt kia vẫn bình thường.

Nữ diễn viên còn từng tự hào khoe con gái Cola có tài lẻ cuộn lưỡi thành hình hoa 3 cánh – chỉ có 1% người làm được - Ảnh: Internet

Trong cuộc sống đời thường, Cola luôn được bố mẹ theo sát, hỗ trợ từng chút một dù gia đình bận rộn nhiều việc: "Sáng nào cũng vậy, nguyên tắc của vợ chồng mình: Không bao giờ ngủ khi các con đã dậy. Luôn đưa các con đi học và đón về. Trẻ con cần chúng ta trong mọi khoảnh khắc. Đừng vì bận rộn mà quên mất bọn trẻ đã lớn lên mỗi ngày thế nào".

Cola luôn được bố mẹ theo sát, hỗ trợ từng chút một dù gia đình bận rộn nhiều việc - Ảnh: Internet

Không những thế, cô bé thường được mẹ khen ngợi bởi sự khéo léo, tháo vát mỗi khi giúp đỡ phụ huynh kinh doanh hàng hóa. Vì vậy, nữ MC hài hước cho biết cô tin tưởng con gái sẽ là "truyền nhân" của mẹ khi trưởng thành.

Cô bé thường được mẹ khen ngợi bởi sự khéo léo, tháo vát mỗi khi giúp đỡ phụ huynh kinh doanh hàng hóa - Ảnh: Internet

Ái nữ Cola còn là bạn đồng hành của mẹ trong bộ môn yoga. Nhờ chăm chỉ luyện tập nhiều năm mà những động tác khó Cola đều có thể làm được, khiến người lớn cũng phải khâm phục.

Ái nữ Cola còn là bạn đồng hành của mẹ trong bộ môn yoga - Ảnh: Internet

Dù đã ít hoạt động nghệ thuật hơn trước để lui về chăm sóc gia đình, Ốc Thanh Vân cho thấy bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng nữ diễn viên 8x thường xuyên tạo những chuyến đi du lịch để gắn kết tình cảm giữa những thành viên.