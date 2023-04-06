Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được

Hậu trường 06/04/2023 21:29

Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân chia sẻ bộ ảnh sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ Cola. Nhiều khán giả nhận xét ái nữ Cola càng lớn càng xinh xắn giống mẹ. Nữ diễn viên còn tự hào khoe con gái Cola có một khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được.

Là MC, diễn viên được nhiều người yêu mến, Ốc Thanh Vân còn khiến nhiều người ghen tỵ bởi hôn nhân hạnh phúc bên chồng Trí Rùa và 3 con Coca, Cola và Cacao đáng yêu. Trong 3 nhóc tỳ, con gái Cola giống Ốc Thanh Vân nhất. Cô nhóc chào đời vào năm 2013 và chính thức tròn 10 tuổi vào ngày 6/4.

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân còn khiến nhiều người ghen tỵ bởi hôn nhân hạnh phúc bên chồng Trí Rùa và 3 con Coca, Cola và Cacao đáng yêu - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân chia sẻ bộ ảnh sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ Cola. Có thể thấy, ái nữ nhà Ốc Thanh Vân "đốn tim" khán giả bởi vẻ ngoài kẹo ngọt, trong sáng. Khi được trang điểm chỉn chu, nhóc tì nhận được nhiều đánh giá cao về vẻ ngoài. Bé rất dạn dĩ, tự tin trước ống kính máy ảnh và tạo dáng chuyên nghiệp, thần thái như mẫu nhí chuyên nghiệp. Nhiều khán giả nhận xét ái nữ Cola ngày càng lớn phổng phao, xinh xắn và ngày càng giống mẹ nhiều hơn.

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 2Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 3Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 4Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 5

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 6
Ốc Thanh Vân chia sẻ bộ ảnh sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ Cola - Ảnh: Internet

 

Được biết, hiện nhóc tì đang học tại ngôi trường quốc tế với mức học phí hơn nửa tỷ/năm. Nhờ được mẹ tạo điều kiện giáo dục tốt, cô bé có khả năng nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh. Đồng thời, ái nữ nhà nữ MC còn nắm chắc cơ hội được tuyển thẳng vào các đại học lớn trên thế giới trong tương lai.

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 7
Được mẹ tạo điều kiện giáo dục tốt, cô bé có khả năng nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn từng tự hào khoe con gái Cola có tài lẻ cuộn lưỡi thành hình hoa 3 cánh – chỉ có 1% người làm được. Ngoài khả năng uốn lưỡi, Cola còn có thể nhếch một bên mí mắt tạo nếp gấp khá lạ kỳ, trong khi mí mắt kia vẫn bình thường.

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 8
Nữ diễn viên còn từng tự hào khoe con gái Cola có tài lẻ cuộn lưỡi thành hình hoa 3 cánh – chỉ có 1% người làm được - Ảnh: Internet

Trong cuộc sống đời thường, Cola luôn được bố mẹ theo sát, hỗ trợ từng chút một dù gia đình bận rộn nhiều việc: "Sáng nào cũng vậy, nguyên tắc của vợ chồng mình: Không bao giờ ngủ khi các con đã dậy. Luôn đưa các con đi học và đón về. Trẻ con cần chúng ta trong mọi khoảnh khắc. Đừng vì bận rộn mà quên mất bọn trẻ đã lớn lên mỗi ngày thế nào".

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 9
 Cola luôn được bố mẹ theo sát, hỗ trợ từng chút một dù gia đình bận rộn nhiều việc - Ảnh: Internet

 

Không những thế, cô bé thường được mẹ khen ngợi bởi sự khéo léo, tháo vát mỗi khi giúp đỡ phụ huynh kinh doanh hàng hóa. Vì vậy, nữ MC hài hước cho biết cô tin tưởng con gái sẽ là "truyền nhân" của mẹ khi trưởng thành.

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 10
Cô bé thường được mẹ khen ngợi bởi sự khéo léo, tháo vát mỗi khi giúp đỡ phụ huynh kinh doanh hàng hóa - Ảnh: Internet

Ái nữ Cola còn là bạn đồng hành của mẹ trong bộ môn yoga. Nhờ chăm chỉ luyện tập nhiều năm mà những động tác khó Cola đều có thể làm được, khiến người lớn cũng phải khâm phục.

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 11

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được - Ảnh 12
Ái nữ Cola còn là bạn đồng hành của mẹ trong bộ môn yoga - Ảnh: Internet

 

Dù đã ít hoạt động nghệ thuật hơn trước để lui về chăm sóc gia đình, Ốc Thanh Vân cho thấy bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng nữ diễn viên 8x thường xuyên tạo những chuyến đi du lịch để gắn kết tình cảm giữa những thành viên.

Từng gánh nợ cùng chồng, Ốc Thanh Vân hiện tại vừa sở hữu cơ ngơi hoành tráng vào đúng dịp Tết Nguyên Đán năm nay

Từng gánh nợ cùng chồng, Ốc Thanh Vân hiện tại vừa sở hữu cơ ngơi hoành tráng vào đúng dịp Tết Nguyên Đán năm nay

Vào dịp Tết Nguyên Đán, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân đã khoe loạt ảnh trong căn biệt thự mới của gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Ốc Thanh Vân con gái Ốc Thanh Vân vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'