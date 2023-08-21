Con gái Mai Phương đón sinh nhật 10 tuổi ấm áp bên ba ruột sau 8 năm xa cách, Ốc Thanh Vân chia sẻ đầy xúc động!

Hậu trường 21/08/2023 10:52

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật 10 tuổi của bé Lavie.

Bé Lavie là con gái chung của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Sau khi mẹ ra đi, cuộc sống của con gái Mai Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngày 9/8 vừa qua, Phùng Ngọc Huy có chuyến trở về Việt Nam để thăm con gái. 

Nam ca sĩ không kiềm được xúc động mà chia sẻ: "Ban đầu con còn ngượng ngùng, sau đó chạy lại ôm lấy cha". Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy đăng tải hình ảnh hai cha con nắm tay, vui mừng đoàn tụ sau 8 năm xa cách. Sau đó, anh tiếp tục đăng ảnh chụp với con gái 8 năm trước và hiện tại. Phùng Ngọc Huy viết: "1 năm và 8 năm có khác gì không ạ?". 

Con gái Mai Phương đón sinh nhật 10 tuổi ấm áp bên ba ruột sau 8 năm xa cách, Ốc Thanh Vân chia sẻ đầy xúc động! - Ảnh 1
 Ngày 9/8 vừa qua, Phùng Ngọc Huy có chuyến trở về Việt Nam để thăm con gái

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật 10 tuổi của bé Lavie. Điều đặc biệt, sau 8 năm trôi qua, cô bé mới được cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy đón tuổi mới. 

Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ xúc động: "Mừng sinh nhật 10 tuổi con gái Lavie Thiên Như của ba Phùng Ngọc Huy. Ngày sinh nhật con 1 tuổi, ba Huy hát bài "Con gái nhỏ của ba", tối qua, con tròn 10 tuổi, ba vẫn hát bài hát đó. Con vẫn là con gái nhỏ và chặng đường phía trước còn rất dài. Hai cha con cố gắng nhé! Cuộc đời là những bất ngờ và đôi khi, có những sự phải xảy ra như thể đã sắp đặt".

Con gái Mai Phương đón sinh nhật 10 tuổi ấm áp bên ba ruột sau 8 năm xa cách, Ốc Thanh Vân chia sẻ đầy xúc động! - Ảnh 2
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật 10 tuổi của bé Lavie

Dòng trạng thái lập tức nhận được nhiều sự yêu thích. Bên dưới bình luận, nhiều nghệ sĩ như Công Ninh, Kha Ly,... cũng để lại lời chúc mừng sinh nhật đến cô công chúa nhỏ của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương. Nhiều người nhận xét con gái thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ quá cố. 

Con gái Mai Phương đón sinh nhật 10 tuổi ấm áp bên ba ruột sau 8 năm xa cách, Ốc Thanh Vân chia sẻ đầy xúc động! - Ảnh 3
Sau 8 năm trôi qua, cô bé mới được cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy đón tuổi mới

Được biết, Phùng Ngọc Huy về nước khoảng 3 tuần nên dành thời gian bên người thân, đặc biệt là con gái. Anh dự định biểu diễn trong vài show ca nhạc, tái ngộ khán giả và đồng nghiệp trước khi quay lại Mỹ. 

Con gái Mai Phương đón sinh nhật 10 tuổi ấm áp bên ba ruột sau 8 năm xa cách, Ốc Thanh Vân chia sẻ đầy xúc động! - Ảnh 4
Bên dưới bình luận, nhiều nghệ sĩ như Công Ninh, Kha Ly,... cũng để lại lời chúc mừng sinh nhật đến cô công chúa nhỏ của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương

Anh cũng bày tỏ mong muốn sớm bảo lãnh bé Lavie sang Mỹ định cư. 8 năm qua, anh vẫn gửi tiền về Việt Nam để bảo mẫu chăm sóc cho bé. Con gái là động lực cho nam ca sĩ vui sống và cố gắng phấn đấu làm việc. Phùng Ngọc Huy thương con ngoan, học giỏi và tự lập. Dù thiếu vắng vòng tay cha mẹ, bé tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành. 

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Từ khóa:   con gái mai phương bé Lavie Mai Phương - Phùng Ngọc Huy

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