MC Lại Văn Sâm nhận định 'Việt Nam vẫn là nhất' khi làm nên 8 điều đặc biệt này dù chưa đấu với Nhật

Hậu trường 24/01/2019 16:24

Những chia sẻ vô cùng thú vị của MC Lại Văn Sâm về đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Nhật Bản để tranh vé vào vòng bán kết Asian Cup 2019 vào 8 giờ tối nay, MC Lại Văn Sâm đưa ra những nhận định vô cùng lạc quan. Cựu MC của chương trình Ai là triệu phú khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bài viết có tựa đề "Việt Nam vẫn là nhất!".

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Lại Văn Sâm đưa ra 8 điểm đặc biệt chỉ có ở đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này.

"1/ Là đại diện duy nhất cho các nước Đông Nam Á chơi tứ kết.

2/ Là đương kim vô địch AFF duy nhất vào đến tứ kết Asian Cup.

3/ Là đội đứng thứ 3 vòng bảng duy nhất lọt vào đến tứ kết.

4/ Là đội duy nhất chọc thủng lưới Jordan.

5/ Là đội chơi ấn tượng nhất, giàu cảm xúc nhất.

6/ Là đội bóng trẻ nhất, đáng yêu nhất.

7/ Là đội bóng được nhiều người yêu thích nhất.

8/ Là đội bóng có khả năng tạo ra nhiều bất ngờ nhất".

MC Lại Văn Sâm nhận định 'Việt Nam vẫn là nhất' khi làm nên 8 điều đặc biệt này dù chưa đấu với Nhật - Ảnh 1
MC Lại Văn Sâm ủng hộ tinh thần các cầu thủ - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, MC kỳ cựu của VTV cũng gửi lời động viên các học trò của HLV Park Hang Seo trước trận tứ kết tối nay. Theo đó, nhà báo Lại Văn Sâm cho rằng, dù chưa thi đấu với Nhật nhưng chúng ta đã là những người chiến thắng.

Cựu MC của chương trình Ai là triệu phú viết: “Thế nên chưa cần đá với Nhật Bản thì chúng ta đã là người chiến thắng rồi!

Thế nên các cầu thủ thân yêu của tôi ơi, cứ chơi thoải mái đi! Hãy thi đấu hết mình đi, chỉ là một trận đấu thôi mà! Nhật Bản cũng chỉ là một trong những đối thủ!

Kết quả, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm thay đổi tình yêu, niềm tự hào mà chúng tôi đã dành trọn vẹn cho các bạn sau tất cả những gì mà các bạn đã cống hiến!

MC Lại Văn Sâm nhận định 'Việt Nam vẫn là nhất' khi làm nên 8 điều đặc biệt này dù chưa đấu với Nhật - Ảnh 2
8 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài với đội tuyển Nhật Bản - Ảnh: Internet

Nhật Bản mạnh hơn chúng ta, ai chả biết! Chúng ta tôn trọng mọi đối thủ, nhưng không hề run sợ trước bất kì ai! Cố gắng duy trì cự li gần nhau giữa các tuyến, bình tĩnh đập nhả, gắn kết trong các đường chuyền, mạnh dạn dứt điểm khi có khoảng trống. Tôi tin sẽ có điều bất ngờ xảy ra!

Sáng nay có bạn hỏi tôi: Sẽ thế nào nhỉ, nếu tối nay Việt Nam loại Nhật Bản? Tôi đã trả lời: Chả thế nào cả, vì Việt Nam vẫn là nhất!!!”.

MC Lại Văn Sâm nhận định 'Việt Nam vẫn là nhất' khi làm nên 8 điều đặc biệt này dù chưa đấu với Nhật - Ảnh 3

MC Lại Văn Sâm nhận định 'Việt Nam vẫn là nhất' khi làm nên 8 điều đặc biệt này dù chưa đấu với Nhật - Ảnh 4
Bài viết của nam MC nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Lại Văn Sâm thu hút số lượng lượt like và chia sẻ lớn từ cư dân mạng. Đông đảo người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú và để lại bình luận đồng tình với quan điểm của nam MC.

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Từ khóa:   Asian Cup 2019 Lại Văn Sâm trận Việt Nam - Nhật Bản

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