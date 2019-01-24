Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hoa hậu Ngọc Hân... cùng hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Dubai cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản.

8 giờ tối nay (24/1), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản để tranh vé vào vòng bán kết Asian Cup 2019. Dù đội bạn được đánh giá cao hơn, nhưng với những bất ngờ đã tạo ra ở trận gặp Jordan, các “chân sút vàng” của chúng ta được kỳ vọng sẽ mang về chiến thắng.

Hiện tại, hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Dubai để ủng hộ tinh thần đội tuyển nước nhà. Đáng chú ý, hàng loạt tên tuổi trong làng giải trí Việt như nghệ sĩ Đỗ Kỷ, MC Phan Anh, Hoa hậu Ngọc Hân… đã lên đường sang Dubai ủng hộ tinh thần các cầu thủ.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hoa hậu Ngọc Hân... diện áo đỏ sao vàng lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Không khí háo hức, vui vẻ thể hiện rõ trên gương mặt của mọi người khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh: FBNV



MC Phan Anh diện áo dài đỏ in tên tất cả các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Cổ động viên mang theo cờ để cổ động - Ảnh: Internet

Áo dài đặc biệt được Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế và mang theo đến Dubai - Ảnh: Internet

Mọi người vô cùng hứng khởi, trước giờ lên máy bay - Ảnh: Internet



Một cổ động viên khác còn mang theo cả trống để cổ vũ - Ảnh: Internet

Các cổ động viên mang theo băng rôn lên máy bay - Ảnh: Internet

Hiện tại, trái tim của hàng triệu cổ động viên nước nhà đang hướng về thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận quyết đấu với Nhật Bản tối nay.

Chưa thi đấu đã bị đội Nhật coi thường, loạt sao Việt lên tiếng bảo vệ đội tuyển Việt Nam Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên hài Chiến Thắng lên tiếng khi truyền thông Nhật Bản và cầu thủ đội bạn đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-sao-viet-dien-ao-do-sao-vang-hung-khoi-len-duong-co-vu-doi-tuyen-viet-nam-312843.html