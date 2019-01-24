Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Hậu trường 24/01/2019 15:12

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hoa hậu Ngọc Hân... cùng hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Dubai cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản.

8 giờ tối nay (24/1), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản để tranh vé vào vòng bán kết Asian Cup 2019. Dù đội bạn được đánh giá cao hơn, nhưng với những bất ngờ đã tạo ra ở trận gặp Jordan, các “chân sút vàng” của chúng ta được kỳ vọng sẽ mang về chiến thắng. 

Hiện tại, hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Dubai để ủng hộ tinh thần đội tuyển nước nhà. Đáng chú ý, hàng loạt tên tuổi trong làng giải trí Việt như nghệ sĩ Đỗ Kỷ, MC Phan Anh, Hoa hậu Ngọc Hân… đã lên đường sang Dubai ủng hộ tinh thần các cầu thủ.

Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1
Nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hoa hậu Ngọc Hân... diện áo đỏ sao vàng lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet
Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2
Không khí háo hức, vui vẻ thể hiện rõ trên gương mặt của mọi người khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh: FBNV
Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3
MC Phan Anh diện áo dài đỏ in tên tất cả các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet
Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4
Cổ động viên mang theo cờ để cổ động - Ảnh: Internet
Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5
Áo dài đặc biệt được Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế và mang theo đến Dubai - Ảnh: Internet
Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6
Mọi người vô cùng hứng khởi, trước giờ lên máy bay - Ảnh: Internet
Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 7
Một cổ động viên khác còn mang theo cả trống để cổ vũ - Ảnh: Internet
Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh 8
Các cổ động viên mang theo băng rôn lên máy bay - Ảnh: Internet

Hiện tại, trái tim của hàng triệu cổ động viên nước nhà đang hướng về thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận quyết đấu với Nhật Bản tối nay.

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Từ khóa:   Asian Cup 2019 Phan Anh trận Việt Nam - Nhật Bản

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