Loạt sao Việt diện áo đỏ sao vàng hứng khởi lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hoa hậu Ngọc Hân... cùng hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Dubai cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản.
- Chiến Thắng khiến fan phấn khích tột độ khi làm thơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản
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8 giờ tối nay (24/1), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản để tranh vé vào vòng bán kết Asian Cup 2019. Dù đội bạn được đánh giá cao hơn, nhưng với những bất ngờ đã tạo ra ở trận gặp Jordan, các “chân sút vàng” của chúng ta được kỳ vọng sẽ mang về chiến thắng.
Hiện tại, hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Dubai để ủng hộ tinh thần đội tuyển nước nhà. Đáng chú ý, hàng loạt tên tuổi trong làng giải trí Việt như nghệ sĩ Đỗ Kỷ, MC Phan Anh, Hoa hậu Ngọc Hân… đã lên đường sang Dubai ủng hộ tinh thần các cầu thủ.
Hiện tại, trái tim của hàng triệu cổ động viên nước nhà đang hướng về thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận quyết đấu với Nhật Bản tối nay.