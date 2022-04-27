MC Hoàng Oanh có chia sẻ xúc động sau hôn nhân không trọn vẹn: 'Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần'

Hậu trường 27/04/2022 09:41

Sau biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần lạc quan, mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho con trai một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất. 

Vừa qua, chuyện tình đẹp của MC Hoàng Oanh và chồng Tây kết thúc chóng vánh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Trong thông báo xác nhận ly hôn, Hoàng Oanh cũng khẳng định cả 2 vợ chồng chia tay trong êm đẹp và vẫn cùng nhau yêu thương, cố gắng nuôi dạy nhóc tỳ nên người. Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân luôn vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để có thể cho con trai một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất. 

MC Hoàng Oanh có chia sẻ xúc động sau hôn nhân không trọn vẹn: 'Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần' - Ảnh 1
Thông báo ly hôn chồng Tây của Hoàng Oanh khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho mối tình đẹp - Ảnh: Internet

Những ngày sau tuyên bố ly hôn, trên trang cá nhân, Hoàng Oanh liên tục cập nhật hình ảnh miệt mài làm việc và những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai. Mới đây nhất, nữ MC còn đăng tải bài viết nhắn nhủ nhắn nhủ bản thân phải mạnh mẽ vượt qua biến cố. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ dòng tâm trạng: "Mong bạn được yêu thương và biết yêu thương chính mình. Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần".

MC Hoàng Oanh có chia sẻ xúc động sau hôn nhân không trọn vẹn: 'Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần' - Ảnh 2
MC Hoàng Oanh nhắn nhủ bản thân sau biến cố hôn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái này của Hoàng Oanh nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Có thể thấy, sau ly hôn Hoàng Oanh vẫn giữ được phong độ ổn định với nhan sắc cực xinh đẹp với thần thái tươi tắn, rạng rỡ.

MC Hoàng Oanh có chia sẻ xúc động sau hôn nhân không trọn vẹn: 'Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần' - Ảnh 3
Sau ly hôn, Hoàng Oanh tập trung vào công việc và dành thời gian cho con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Nàng á hậu cũng chia sẻ rằng những ngày qua nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ sau thông báo ly hôn. Trước đây, Hoàng Oanh từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây tồn tại nhiều khác biệt về văn hóa. Nữ MC là người thuộc tuýp truyền thống nhưng ông xã lại thích sự độc lập, tụ tập vui chơi cùng bạn bè vào ngày cuối tuần dù đã có gia đình.

Hoàng Oanh hậu ly hôn: Lộ đôi tay chi chít sẹo, nguyên do thực sự khiến dân tình xót xa 'nhìn mà thương'

Hoàng Oanh hậu ly hôn: Lộ đôi tay chi chít sẹo, nguyên do thực sự khiến dân tình xót xa 'nhìn mà thương'

Hậu ly hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh nhiều lần khoe nhan sắc rạng rỡ, nhưng vẫn khiến dân tình xót xa vì không ít khoảnh khắc 'nhìn mà thương'.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Oanh nhắn nhủ bản thân sau ly hôn Hoàng Oanh ly hôn Chồng của Hoàng Oanh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?