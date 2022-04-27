MC Hoàng Oanh có chia sẻ xúc động sau hôn nhân không trọn vẹn: 'Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần'

Sau biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần lạc quan, mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho con trai một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất.
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Vừa qua, chuyện tình đẹp của MC Hoàng Oanh và chồng Tây kết thúc chóng vánh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Trong thông báo xác nhận ly hôn, Hoàng Oanh cũng khẳng định cả 2 vợ chồng chia tay trong êm đẹp và vẫn cùng nhau yêu thương, cố gắng nuôi dạy nhóc tỳ nên người. Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân luôn vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để có thể cho con trai một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất.
Những ngày sau tuyên bố ly hôn, trên trang cá nhân, Hoàng Oanh liên tục cập nhật hình ảnh miệt mài làm việc và những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai. Mới đây nhất, nữ MC còn đăng tải bài viết nhắn nhủ nhắn nhủ bản thân phải mạnh mẽ vượt qua biến cố. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ dòng tâm trạng: "Mong bạn được yêu thương và biết yêu thương chính mình. Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần".
Động thái này của Hoàng Oanh nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Có thể thấy, sau ly hôn Hoàng Oanh vẫn giữ được phong độ ổn định với nhan sắc cực xinh đẹp với thần thái tươi tắn, rạng rỡ.
Nàng á hậu cũng chia sẻ rằng những ngày qua nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ sau thông báo ly hôn. Trước đây, Hoàng Oanh từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây tồn tại nhiều khác biệt về văn hóa. Nữ MC là người thuộc tuýp truyền thống nhưng ông xã lại thích sự độc lập, tụ tập vui chơi cùng bạn bè vào ngày cuối tuần dù đã có gia đình.