MC Hoàng Oanh có chia sẻ xúc động sau hôn nhân không trọn vẹn: 'Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần'

Vừa qua, chuyện tình đẹp của MC Hoàng Oanh và chồng Tây kết thúc chóng vánh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Trong thông báo xác nhận ly hôn, Hoàng Oanh cũng khẳng định cả 2 vợ chồng chia tay trong êm đẹp và vẫn cùng nhau yêu thương, cố gắng nuôi dạy nhóc tỳ nên người. Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân luôn vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để có thể cho con trai một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất.

Thông báo ly hôn chồng Tây của Hoàng Oanh khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho mối tình đẹp - Ảnh: Internet

Những ngày sau tuyên bố ly hôn, trên trang cá nhân, Hoàng Oanh liên tục cập nhật hình ảnh miệt mài làm việc và những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai. Mới đây nhất, nữ MC còn đăng tải bài viết nhắn nhủ nhắn nhủ bản thân phải mạnh mẽ vượt qua biến cố. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ dòng tâm trạng: "Mong bạn được yêu thương và biết yêu thương chính mình. Hạnh phúc sẽ tới đúng lúc bạn cần".