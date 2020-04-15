MC Đại Nghĩa tiếp tục nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng khi lắp đặt máy ATM gạo hỗ trợ người nghèo

Trong giai đoạn cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, nhiều nghệ sĩ Việt đã tiến hành quyên góp để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch Covid-19.

Mới đây, nam MC Đại Nghĩa lại tiếp tục có hành động ý nghĩa khi tuyên bố sẽ lắp đặt máy ATM gạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể anh cho biết: “Đã tìm ra cách giải quyết cho sự trăn trở của mình. Nghĩa vừa có buổi gặp gỡ và làm việc với bạn Hoàng là người đã phát minh ra cái máy ATM phát gạo và đã đưa vào hoạt động thời gian vừa qua như mọi người đã biết qua báo chí.