MC Đại Nghĩa tiếp tục nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng khi lắp đặt máy ATM gạo hỗ trợ người nghèo

Trên trang Facebook cá nhân, MC Đại Nghĩa cho biết sẽ tiến hành lắp đặt 5 máy ATM gạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để giúp đỡ người nghèo.
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Trong giai đoạn cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, nhiều nghệ sĩ Việt đã tiến hành quyên góp để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch Covid-19.
Mới đây, nam MC Đại Nghĩa lại tiếp tục có hành động ý nghĩa khi tuyên bố sẽ lắp đặt máy ATM gạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể anh cho biết: “Đã tìm ra cách giải quyết cho sự trăn trở của mình. Nghĩa vừa có buổi gặp gỡ và làm việc với bạn Hoàng là người đã phát minh ra cái máy ATM phát gạo và đã đưa vào hoạt động thời gian vừa qua như mọi người đã biết qua báo chí.
Nghĩa sẽ cộng tác với Hoàng để trước mắt sẽ đặt khoảng 5 cái máy như vậy ở 5 quận trong địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Sau đó có thể sẽ lắp đặt thêm ở các quận khác và ở các tỉnh nữa”.
Trước đó, nam nghệ sĩ đã cùng bạn bè, đồng nghiệp kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Đồng thời tiến hành trao những phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu cho người bán vé số, bán hàng rong, người vô gia cư… trên khắp mọi miền tổ quốc.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự cảm động trước hành động ý nghĩa của Đại Nghĩa: “Thương anh của em. Cho dù có vất vả và áp lực cũng luôn vì mọi người mà cố gắng”, “Ý tưởng mang đầy tính nhân văn đã thành hiện thực lan rộng khắp cả nước. Tự hào thay”, “Tuyệt vời quá anh Nghĩa ơi”, “Chưa bao giờ thấy thương anh như lúc này”…