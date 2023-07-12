Mai Tài Phến tái xuất MXH với diện mạo gây chú ý, dòng trạng thái vỏn vẹn 7 từ khiến CĐM vội réo tên Mỹ Tâm

Mai Tài Phến là diễn viên đa tài, điển trai trong showbiz Việt. Song anh lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư và hạn chế chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên MXH. Đến mới đây, 'tình tin đồn' của Mỹ Tâm bất ngờ tái xuất với vẻ ngoài cực điển trai.

Mai Tài Phến vừa đăng tải bức hình mới trên mạng xã hội, khoe vẻ ngoài lịch lãm pha chút phong trần cực cuốn hút. Nam diễn viên sinh năm 1991 xuất hiện trong trạng thái khá suy tư khi ngồi trên máy bay. Kèm theo bức hình này, Mai Tài Phến viết: "Suy nghĩ về một điều gì đó". Bài đăng của Mai Tài Phến Được đánh giá cao về ngoại hình, nên không có gì lạ khi ảnh của nam diễn viên nhận về lượt tương tác khùng. Đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những khen và không ngần ngại đồn đoán anh đang nghĩ về Mỹ Tâm.

CĐM không ngần ngại nhắc tên hoạ my tóc nâu Được biết, thời gian vừa qua, nam thần điện ảnh và nàng "hoạ mi tóc nâu" được dân tình đẩy thuyền nhiệt liệt. Cả hai "bén duyên" từ lần đầu hợp tác trong dự án âm nhạc Đừng hỏi em, sự tương tác ngọt ngào giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả.

Sau đó, cả hai tiếp tục đóng cặp trong phim điện ảnh Chị trợ lý của anh. Tại thời điểm đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn bị bắt gặp diện đồ đôi. Ngoài ra, trong những buổi họp mặt bạn bè, cả hai cùng xuất hiện nhưng hạn chế có mặt chung khung hình. Động thái này khiến người hâm mộ càng nghi ngờ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tồn tại mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, cho đến nay, cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng về tin đồn này. Nhan sắc không tuổi của Mỹ Tâm trong VietNam Idol 2023 Hiện, Mỹ Tâm đang gây sốt cõi mạng sau khi trở thành ban giám khảo của VietNam Idol 2023. Nữ ca sĩ trẻ trung, khoe trọn nhan sắc không tuổi khiến dân tình đứng ngồi không yên. Dự án điện ảnh sắp tới của Mai Tài Phến Về phía Mai Tài Phến, thời gian tới, nam diễn viên sẽ trở lại với nghệ thuật bằng vai diễn Võ Tòng trong bộ phim Đất rừng phương Nam bản điện ảnh.

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